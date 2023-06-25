Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, kent içinde yaptığı incelemeler sırasında evlerini badana yapan kadınlarla bir araya gelerek sohbet etti. Bayram temizliğinin bölgede geleneklerinin adeta bir parçası olduğunu belirten Özkan, vatandaşlarla sohbet ettikten sonra kendilerine yardımcı da oldu.

Kadınların bayramlarını tebrik eden Başkan Özkan, bayram temizliğinin önemli bir gelenek olduğuna dikkat çekti. Özkan, “Karacabey’imizin eski mahallelerinden bir tanesindebüyüklerimiz bayram temizliği yapıyor. Bizim geleneklerimizde mutlaka mübarek bayramlarımızdan olanRamazan ve Kurban Bayramı öncesi ev ve çevre temizliği yapılır. Zaten annelerimiz, teyzelerimiz kapılarının önünü, evlerinin önünü mutlaka süpürürlerdi. Şimdi de burada hanımefendiler evlerinin duvarlarını pırıl pırıl yaparak bayrama hazırlık yapıyorlar. Biz kendilerini tebrik ediyoruz. Allah kolaylık versin” dedi.

Çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi

Badana konusunda yardımcı da olan Özkan’ın “Ulaşamadığınız yerler varsa ben hazır buradayım, boyayabilirim” sözleri gülüşmelere neden oldu. Başkan Özkan, ayrıca mahalledeki vatandaşlarla da sohbet etti ve çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.