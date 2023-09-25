Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Geleceğin Şehirleri” temasıyla Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği’nde düzenlenen program kapsamında, “Dirençli Şehirler İçin Yol Haritası Oluşturmak” konulu panelde konuşmacı olarak yer aldı.GAZİANTEP (İGFA)- "Geleceğin Şehirleri" paneline konuk olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, geleceğin şehirlerinin nasıl kurulacağı, mevcut şehirleşme yapısının nasıl dirençli hale getirileceği, deprem bölgesinde oluşturulacak yeni yerleşim alanlarının hangi özellikleri taşıması gerektiği konuları masaya yatırdı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin oturumda yaptığı sunumda, yenilenebilir enerji, akıllı teknoloji uygulamaları, katılımcılık ve kapsayıcılık, gıda ve şehir güvenliği gibi konularda belediye olarak yaptıkları çalışmaları anlattı.

Gaziantep’in OECD’nin belirlediği 55 şampiyon şehirden birisi olduğunu belirten Başkan Şahin, “OECD ile birlikte EBRD’nin belirlediği Yeşil Şehir statüsündeyiz. 6 Şubat depremiyle şehirlerin ne kadar dirençli olması gerektiğini gördük. Belediye bünyesinde kurduğumuz Bilişim AŞ’nin deprem sürecinde çok faydasını gördük. Bunlardan birisi, sosyal market sistemiydi” dedi.

Şehrin kendi kendine yetebilmesi için şirketleşmenin önemli bir adım olduğunu vurgulayan Başkan Şahin, “Kurduğumuz Enerji AŞ ile çevre projeleri ve yenilenebilir enerji konularında şehre çevre dostu birçok proje kazandırdık. Biyolojik Ayrıştırma Tesisi bu bağlamda hayata geçirdiğimiz projelerden bir tanesi” diye konuştu.

Beşeri sermayenin kentin kalkınması konusunda önemli bir dönemeç olduğunu anlatan Şahin, “Akıllı ulaşımı en hızlı uygulayan şehir olduk. Ulaşım sorununu çözemezseniz hiçbir şeyi başaramazsınız. Çünkü bugün metropollerin en büyük sorunu ulaşımdır. Bunun yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak biyogaz enerjisi üretiyor, güneş enerjisi konusunda çalışma yapıyoruz. Ayrıca hidrojen enerjisine geçiyoruz. Hidrojenli araçların şehir içi ulaşımına hizmet etmesi için Almanya’daki örnekleri inceledik. Köln ve Duisburg’ta mesailerimiz oldu. Hidrojenli otobüsle ulaşımı Türkiye’de gerçekleştirecek ilk belediye olmak istiyoruz” ifadesini kullandı.

Şehrin güvenli olması ve vatandaşların bu konuda rahat bir hayat sürmesi açısından yol güvenliği, güvenli ulaşım ve izlemek/takip etmek gibi durumların önemli olduğuna dikkati çeken Şahin, Akıllı Şehir Master planı kapsamında çalışmalar yürüttüklerini bildirerek, “Akıllı Şehir Veri Koordinasyon merkezimizle, şehrin her noktasını takip ediyoruz. Bu teknoloji ile bugün, çok daha güvenli, akıllı, dirençli ve sağlıklı bir şehrin alt yapısını hazırlıyoruz” şeklinde konuştu.

Şahin, yenilenebilir enerjinin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin yeni seçim beyannemesinde yer alacak en önemli noktalardan biri olduğunun altını çizdi.