Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Ankara’da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterindeki savunma sanayi ürünlerinin sergilendiği Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi’ni gezdi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ziyareti sonrası TSK varlığının gurur ve güven verdiğini belirtti. Başkan Şahin, “Yerli ve milli savunma sanayi dosta güven, düşmana korku veriyor. Savunma sanayisinde ve teknolojide geldiğimiz noktayı bugün Ankara’da Milli Savunma Bakanlığımızın standını ziyaret ederek yakından gördük ve gurur duyduk. Havacılıkta, denizlerde, karada TSK’nin gücüne güç katacak. Dünyayı hayran bırakan yerli ve milli uçaklarımız, helikopterlerimiz, insansız hava araçlarımız, gemilerimiz, insansız deniz araçlarımız, tanklarımız, füzelerimiz düşmana korku, dostlarımıza ve Türk halkına güven veriyor” dedi.

“Mevcut teknolojileri çok daha yukarı çekecek insan gücüne sahibiz”

Başkan Şahin konuşmasının devamında Türkiye’nin mevcut teknolojileri çok daha yukarı çekecek insan gücüne sahip olduğunu belirterek, “Savunma teknolojisinde güçlü olmamız ve güçlü TSK’ ya sahip olmamız emperyalist güçleri kudurtsa da Türkiye’nin şahlanışını durduramayacak. Dünyanın en büyük deprem felaketlerinden birini yaşadığımız Türkiye’de büyük kayıplarımız olsa da bunları birlik ve beraberlik içinde aşıyoruz” ifadelerini kullandı.