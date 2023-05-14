Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, 500 ton kapasiteli soğuk hava deposu projesi müjdesini verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın ilçeyi ziyareti esnasında Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin tarafından destek istenen soğuk hava projesi hayata geçiyor. Osmaneli çiftçileri tarafından yetiştirilen tarımsal ürünlerin ve yine ilçede üretilen hayvansal ürünlerin, beyaz ve kırmızı et ve benzeri ürünlerin sağlıklı depolanabilmesi için bin 500 ton kapasiteli soğuk hava deposu projesine 6 milyon TL hibe desteği sağlandı.

Başkan Şahin, yaptığı açıklamada, “Bu projemiz ile çok verimli topraklara sahip, tarımın Antalya’sı olan ve ilimizin tarımda öncü ilçemiz için soğuk hava deposu bir mecburiyet. Yerleşim yeri olarak büyük merkezlere çok yakın olan Osmaneli ürünlerini kısa süreler içinde olsa stoklamak zorunda. Projemizde öngörülen bin 500 tonluk soğuk hava depomuz 900 metre kare kapalı alan ve +4,-18 soğutma kapasiteli 105’er metrekareden oluşan toplam 6 oda olacak. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) programı çerçevesinde desteklenen projemiz için Bakan Varank’ın desteği ile 6 milyon TL hibe desteği sağlandı. Projemizin onayı ve destekleri için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, Bilecik Valimiz Dr. Kemal Kızılkaya’ya çok teşekkür ediyoruz” dedi.