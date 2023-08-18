Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 6 Şubat Depremi’nin ardından Hatay’ın son durumu hakkında bilgiler vererek Hatay’ın yeniden ayağa kalkması ve sağlıklı bir zeminde inşaası için bütün kurumların bir sinerji oluşturarak hareket etmesi gerektiğini açıkladı.HATAY (İGFA) - Depremin üzerinden 6,5 ay geçmiş olmasına rağmen yaşanan sorunlar hakkında önemli bilgiler paylaşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, “Depremden sonraki süreç içinde bu kadar yıkımın olduğu bir şehirde her şeyi bir anda bertaraf etmeniz mümkün değil. Çünkü çok büyük bir afet yaşadık. Asrın felaketi olarak nitelenen Anadolu’daki ikinci büyük depremi yaşadık. Şu anda şehrin üstyapısında ne kadar yıkım varsa altyapısında da o kadar yıkım var” diye konuştu.

“DEPREMDEN EN AZ ETKİLENEN İLÇELERİMİZDE NÜFUS BEŞ KAT ARTTI”

Şehirdeki su sorunlarının depremden kaynaklı altyapının hasar almasından ve nüfus yoğunluğunun belli bölgelerde artmasından kaynaklı olduğunu da sözlerine ekleyen Savaş, “ Nüfus belli bölgelere yığıldı. Depremden en az etkilenen ilçelerimizdeki nüfus beş altı kat katlandı. Son yirmi gündür Valilik yerinde ayrıştırmayı yasaklasa da yıkım çalışmaları gerçekleştiren kişiler maalesef yerinde ayrıştırma çalışmalarına devam ediyor. İş makineleri cadde, kaldırım ve asfaltlarımız üzerinde ayrıştırma yapıyor. Bu çalışmalar yapılırken zeminin altındaki su borularımız zarar görüyor. Su kuyularımızın bir çoğu kurudu. Yer altındaki çelik borularımız da yerlerinden ayrıldı. Dağlık alanlarda heyelan nedeniyle borularımız tahrip oldu ve birleşim yerleri zarar gördü. Zaman zaman da elektrik kesintileri de olunca suyu verme durumumuzda sıkıntılar yaşayabiliyoruz” açıklamalarında bulundu.

Hatay’da diğer illere göre çok daha yıkım yaşandığını da belirten Lütfü Savaş, Hatay Büyükşehir Belediyesinin de depremzede olduğunu ve bu sorunlarda tek başına mücadele edemeyeceğini söyledi.

Deprem bölgelerinde yaşanan koordinasyon sıkıntılarına da değinen Savaş, “ Koordinasyonsuzluk var ama burada bütün yetkiler AFAD’a ait. Kızılay’ın da aktif çalışması lazım. Devletimizin 8 bakanlığının deprem bölgelerinde aktif çalışması lazım. Bizler burada bakanlıklarımızın desteğini aldık ama yıkımın boyutu çok fazla olduğundan dolayı belediye olarak tek başımıza şehri ayağa kaldırmamız oldukça zor. Ama biz yine de çalışmalarımız imkânlarımız doğrultusunda devam ediyoruz. Biz depremin ilk saatlerinden itibaren 3 bin 800 insanımızı kurtardık. 163 personelimizi de kaybettik. Ama buna rağmen çalışıyoruz. Deprem olan yerlerde devlet direkt müdahale edip AFAD’ın bölgelere egemen olması ve her tarafı koordine etmesi lazım” dedi.

“PLAN VE PROJELERİMİZİ YAPMAMIZA RAĞMEN BİZE HİÇBİR ŞEKİLDE DÖNÜŞ YAPILMADI”

Deprem öncesinde Hatay’ın deprem bölgesi olduğunu ve riskli alanları tespit ederek önemli çalışmalar gerçekleştirmesine rağmen dikkate alınmadığını ifade eden Başkan Savaş, “ Ben Antakya Belediye Başkanıyken 35 hektarlık alan riskli olarak ilan edildi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olunca da o alanları bakanlık Antakya Belediyesine verildi. 2013 yılından 2023 yılına kadar çok mücadele ettim. 32 hektarlık alan için de kentsel dönüşüm olmasını istedim. Alanlarla ilgili izinler istedim fakat kimse izin vermedi. Planlarımızı yapmamızı ve onlara göndermemizi istediler bin 440 hektarda kentsel dönüşüm planımızı yaptık. Çoğu projelerimizi yapmış olmamıza rağmen cevap gelemdi. Hepsinin belge ve yazışmaları da elimizde var. Biz elimizden geleni yaptık. Muhalefet belediyesi diye projelere bakmazsanız bizim yapacak bir şeyimiz yok çünkü onların onayı olmadan adım atamazdık” diye konuştu.