Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatay’ın 15 ilçesinde mahalle muhtarları ve vatandaşlar ile görüşmelerini sürdürüyor.HATAY (İGFA) - 6 Şubat depreminin sonrası 55 gün şehirden hiç ayrılmayan ve ardından sadece bir TV programı için şehir dışına çıkan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, şehrin tüm mahallelerini tek tek ziyaret etmeye devam ediyor.

Başkan Savaş, Antakya’nın Karaali Mahallesi, Büyükdalyan, Güzelburç, Maşuklu, Küçükdalyan, H.Ömer Alpagot, Orhanlı ve Emek mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Hatay’daki enkaz çalışmaları hakkında mahalle sakinlerine bilgi veren Başkan Savaş, yıkılmış ve acil yıkılacak konutların yıkımının bittiğini söyleyerek ağır hasarlı ve diğer konutların yıkımının devam ettiğini halen yaklaşık 50 bin ağır hasarlı binanın daha yıkılacağını vurguladı.

“ŞEHRİMİZİN SAĞLAM VE SAĞLIKLI YAPILANMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

İmar konusunda vatandaşların mağdur olmaması amacıyla bakanlıklarla görüşmelerinin devam ettiğini belirten Lütfü Savaş, “İmarla alakalı hükümetle temaslarımız devam ediyor. Bundan sonra Hatay’da raylı sistem istiyoruz. Projelerimiz var. 65 kurum ve kuruluşla imar planları hakkında görüşmelerimiz devam ediyor. Şehrimizin sağlam ve sağlıklı yapılanması için çalışıyoruz. Akademisyenlerle de çalışmalarım var. Yapılacak konutlar için bakanlıklarla beraber ilçelerde bürolar kuracağız. Ona göre sağlam ve sağlıklı bölgeler için izinler verilecek. Elimizdeki verileri de bakanlıklara sunacağız. Zemin ve bölge durumuna göre inşaat izni vereceğiz. Katlar toprak yapısına uygun olmalı. 100 metreye kadar evlere devletten 500 bin hibe ve 500 bin de iki yıl ödemesiz faizsiz kredi verilecek” diye konuştu.

Hatay Büyükşehir Belediyesinin ana binasının yıkıldığını, tüm birimlerinin zarar gördüğünü ve ağır yara aldığını da sözlerine ekleyen Savaş, belediye olarak çok fazla personel kaybettiklerini, hastanede halen tedavi görenler olduğunu söyledi.

Savaş, ilerleyen zamanlarda Hatay’daki ulaşımın rahatlaması için çalışmalar yapacaklarını ve otobüs hatlarını arttıracaklarını da açıkladı.

HATSU’nun göndermiş olduğu faturalar hakkında da açıklama yapan Savaş, “Gelir sıfır ama çalışıyoruz. Biz su faturalarını mecburen gönderdik. Biz de çok mağduruz. Ama bizim fatura göndermeme gibi bir yetkimiz yok. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu konuda karar alması lazım” ifadelerini kullandı.