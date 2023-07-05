Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçede evcil hayvanın zehirlendiği iddiasının ardından yaşanan gerginliğe ilişkin, "İlçemiz üzerinde oynanan oyunları kabul etmeyelim. Hepimiz uyanık olalım. Burada yaşanan bir hadiseyi çok farklı yerlere çekerek ülkemiz üzerinde bir oyun oynamak istediler. Dilovası tarihine kara bir leke daha sürmek istediler ancak hemşehrilerim sağduyulu davranarak yaşanan hadiseyi büyütmeden bitirerek, kaosa meydan vermedi" dedi.

Dilovası Belediyesi, temmuz ayı olağan meclis toplantısı Ercan Dalkılıç Kültür Merkezi toplantı salonunda Belediye Başkanı Hamza Şayir’in başkanlığında gerçekleştirildi.

"Olayın zehirlenmeden mi yoksa başka bir şeyden mi olduğunu da adli tıp araştırıyor"

Geçtiğimiz günlerde Dilovası’nda iki grup arasında çıkan ve çevik kuvvetin müdahalesiyle son bulan olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Şayir, şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz günlerde ilçemizde pek tasvip etmediğimiz hoş olmayan olaylar yaşandı. Bir köpek hadisesi sonrası olaylar başka yerlere çekilmek istendi. Dilovası güzel bir ilçe, Dilovası insanı kadirşinas insanlardır ancak ne hikmetse Dilovası denilince insanlar olayları başka şekilde yansıtarak Dilovası üzerinde kötü algı oluşturmaya çalışıyorlar. İlçemiz üzerinde oynanan oyunları kabul etmeyelim. Hepimiz uyanık olalım. Burada yaşanan bir hadiseyi çok farklı yerlere çekerek ülkemiz üzerinde bir oyun oynamak istediler. Dilovası tarihine kara bir leke daha sürmek istediler ancak Dilovalı hemşerilerim sağduyulu davranarak yaşanan hadiseyi büyütmeden bitirerek, kaosa meydan vermedi. Tabii ki yaşanan olayı tasvip etmiyoruz. Bir can dostumuzun zehirlenerek öldürülmesini de tasvip etmiyoruz. Ancak olayın zehirlenmeden mi yoksa başka bir şeyden mi olduğunu da adli tıp araştırıyor. Zehirlenerek öldürülse bile bunun suç olduğu ve kanunlarca cezasının verileceğini de söylemek istiyorum. Devletimiz, güvenlik güçlerimiz olayların sonrasında gözaltına alınan 10 kişiyi aileleriyle birlikte sınır dışı ettiler. Şunu da belirteyim. O bölgede ki diğer Suriyeli vatandaşlarımızda o bölgeden tahliye edilecekler ancak, nedense hangi olay olursa olsun başka bir yerde yaşanan aynı hadise ile Dilovası’nda yaşanan aynı bir hadiseye bakış açıları farklı oluyor. Dilovası’nı karalamak isteyen bir kesim var. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Sorumluluk sahibi tüm Dilovalı hemşerilerimin de sağduyulu olmalarını ve buna benzer olaylara fırsat vermemelerini istiyorum. Olayların ardından ilçemizde ki tüm siyasi partilerimize de oyunlara gelmedikleri ve sağduyulu davranarak olayların büyümeden sona ermesini sağladıkları içinde ayrıca teşekkür ediyorum"

"Suç oranlarının en düşük olduğu ilçe Dilovası’dır"

Dilovası’nın huzurlu bir ilçe olduğunu ifade eden Şayir, "Emniyet kayıtlarından da görüleceği üzere suç oranlarının en düşük olduğu ilçe Dilova’mızdır. Burada herkes bir birini tanır. Aile ve akrabalık bağları güçlüdür. Herkes birbirinin fikrine saygı gösterir. Bu kardeşlik iklimini halkımızla korumaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Şayir’in gündeme dair konuşmasının ardından meclis gündemine geçildi. Gündem de yer alan 4 gündem maddesi içerisinde birimler arası bütçe aktarımı, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün görev ve çalışma yönetmeliğinin güncellenmesi ve şartlı bağış teklifinin kabul edilmesi teklifleri meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi.