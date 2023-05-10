Öğrencilerle bir araya gelen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Sizlerin başarılı olabilmeleri için biz her zaman üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Ben sizin abinizim. Bir fikriniz veya ihtiyacınız varsa çekinmeden yanıma gelebilirsiniz. İmkanlarımız doğrultusunda elimizden geldiğince sizlere destek olmaya çalışacağız" dedi.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, her gün yeni bir okulu ziyaret ederek lise öğrencileriyle bir araya geliyor. Okul ziyaretlerinde önce öğretmenlerle bir araya gelen heyet, talep ve sorunları dinleyerek, fikir alışverişinde bulunuyor.

"Güne geleceğimiz olan gençlerimiz ile başlamak enerji ve motivasyonumuzu artırıyor" diyen Başkan Şayir, "İlçemizde çocuklarımızın eğitimde, sporda ve sosyal ve kültürel faaliyetlerde başarılı olabilmeleri bizler için Dilova’mız için çok önemli olduğunu biliyoruz. Göreve başladığımızda ’Eğitimle Yükselen Şehir Dilovası’ sloganı ile Dilovası’nın ve ülkemizin geleceğini şekillendirecek ve gelecek Türkiye’sini inşa edecek olan gençlerimizin her alanda başarılı olmaları için çalışacağımızı söylemiştik. Bu bağlamda, ilçemizin çocuklarının gençlerinin başarılı olabilmeleri adına çeşitli projeleri hayata geçirmeye, ihtiyaçlarını karşılamaya ve taleplerini yerine getirmeye özen gösteriyoruz. Okullarımızda açmış olduğumuz montesorri sınıfları, yapay zeka sınıfları, her öğrencimize tablet projemiz, eğitim öğretim yılı açılışında tüm öğrencilerimize kırtasiye yardımlarımız, ilçemizde ki tüm bireylere kitap dağıtım projemiz bunlardan bazılarıdır" dedi.

"Ben sizin abinizim"

İlçede eğitim ve spor alanında gurur yaşandığını söyleyen Şayir, "İlçemizde son yıllarda eğitimde ve sporda alınan başarılar bizlerin göğsünü kabarttığını söylemek istiyorum. Sizlerin başarılı olabilmeleri için biz her zaman üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Ben sizin abinizim. Bir fikriniz veya ihtiyacınız varsa çekinmeden yanıma gelebilirsiniz. İmkanlarımız doğrultusunda elimizden geldiğince sizlere destek olmaya çalışacağız. Ayrıca sizden bir isteğim daha var. Boş zamanlarınızda bol bol kitap okuyun. Araştırın. Bilgi sahibi olun" diye konuştu.