Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kurban Bayramı ziyaretleri kapsamındaki ilk ziyaretlerini Akdeniz ve Toroslar ilçelerinin mahallelerine yaptı. Her 2 ilçede de mahalleleri gezip, vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Seçer'i mahalle halkı da yoğun ilgi gösterdi.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Gülcan Kış, CHP Akdeniz İlçe Başkanı Semih Palamut, CHP Toroslar İlçe Başkanı Cumali Akbaş, Mersin Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Hasan Özalp Önal, muhtarlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bürokratları ile daire başkanları eşlik etti.

İlk ziyaret Akdam’a

Ziyaretler kapsamında ilk olarak Akdeniz'in Akdam Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Seçer, burada vatandaşlar ile bayramlaşıp, taleplerini dinledi. Gittiği mahallelerde muhtarların ve vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Seçer'e muhtarlar ve vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi ile MESKİ tarafından mahallelerine yapılan hizmetler için teşekkür etti.

Başkan Seçer, Akdam Mahallesi'nin ardından ise Hebilli Mahallesi’ne geçti. Başkan Seçer Hebilli Mahallesi'nde halk oyunları yarışmasında Mersin 1.'si olan Iğdır İlköğretim Okulu öğrencilerinin halk oyunu gösterisi ile karşılandı. Hebilli Mahalle Muhtarı Cemal Tan Başkan Seçer' e mahallelerine yapılan içme suyu ve yol hizmeti için teşekkür etti. Seçer konuşmasında mahalle halkı tarafından da hizmetler için büyük alkış aldı.

“İlaçlama çalışmalarının fazlası hem doğaya hem de mali kaynaklara zarar verir”

Seçer, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yapmış oldukları yol çalışmalarıyla Hebilli yollarının yağ gibi aktığını ifade etti. Vatandaşlardan gelen ilaçlama soruları üzerine konuşan Başkan Seçer, “İki günde bir ilaçlama çalışmaları yapıyoruz. Fazla ilaçlamada doğru değildir. Hem mali kaynakları boşa kullanıyoruz hem de havayı, suyu ve doğayı kirletiyoruz” dedi. Başkan Seçer, bu konuda vatandaşlara da görev düştüğünden söz ederek, çevreyi temiz tutmanın önemine dikkat çekti.

“Akıllı telefon kullanan her vatandaşımız Teksin’den bizlere ulaşabilir”

‘Benim yol arkadaşım, baş danışmanım’ diyerek hayata geçirdiği Teksin uygulamasını hatırlatan Başkan Seçer, “Akıllı telefon kullanan her vatandaşımız, Teksin uygulamasını indirip isteklerini, şikayetlerini veya taleplerini oraya bildirebilir” diye konuştu. İlçelerde ve bağlı mahallelerde yaşayan vatandaşlara yönelik olarak hizmet veren Dosthane-Refakatçi Evi’nin ne kadar önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Seçer, “Şehir hastanesine ameliyat olmak için kızıyla birlikte dışarıdan gelen bir vatandaşımız ‘Nerede kalacağım’ diye düşünmesine gerek yok. Belediyemiz, geldiği gün onları karşılayarak, annesi hastanede kaldığı süre boyunca kızının annesine refakat edebilmesi için sabah hastaneye gitmesinde, akşam dönmesinde, kızının konaklamasında bizler yardımcı olacağız” dedi.

“Aldığımız bir teşekkürle güne daha enerjik başlıyoruz”

Başkan Seçer, ihtiyaç sahibi vatandaşların Refakatçi Evi hizmetinden faydalanabilmek için Alo 185’i arayarak, isim ve soy isim, mahalle ve gelir durumu gibi belgelerini aktardıktan sonra refakat hizmetinden faydalanabileceklerini de belirtti. Alo 185 hattını, vatandaşların yalnızca şikâyet ve talep durumlarının dışında belediyeden almış oldukları hizmetlerin karşılığında teşekkür etmek için de arayabileceklerini dile getiren Başkan Seçer, ‘Aldığı hizmet neyse, buradaki çalışma bitti. Yapanın da, yaptıranın da eline sağlık deyip teşekkür ederim’ denildiğinde yaptığımız hizmetlerin karşılığını görmenin mutluluğuyla güne daha erken ve enerjik uyanacağını da belirtti.

“2029’a kadar kentin otobüs ihtiyacını karşıladık”

272 tane yeni belediye otobüsü aldıklarına dikkat çeken Başkan Seçer, “Otobüslerimizde Wi-Fi, klima, USB şarj girişleri, gibi her ihtiyacı karşılayan özellikler var. Türkiye’de eşi benzeri yok. 2029’a kadar belediyemizin otobüs ihtiyacı yok” dedi. Mersin’in ihtiyaçlarını karşılarken hazırladıkları projelerin siyasi engellere takıldığını belirten Başkan Seçer, Metro projesinin temellerinin atıldığını, yaşanılan siyasi meselelerden dolayı ilerleme kaydedilmediğini, vatandaşın hizmet almasının da bu yüzden geciktiğini vurguladı.

“İdari yönetimimizle birlikte eskiden kalma borçlarımızı bitirdik”

Belediye’nin mali kaynaklarını doğru şekilde kullandığını ifade eden Seçer, “Belediyenin bir yıllık toplam geliri kadar belediyenin borcu vardı. Yaptığımız hizmetlerle önümüz açıldı, bunları ödedik” diye konuştu. Başkan Seçer, aynı zamanda diğer belediyelerin uzun vadede yaptıkları gıda yardımını pandemi döneminde yalnızca 3 ayda yaptıklarını da söyledi.

Mersin sahilindeki kafeleri, kentteki vatandaşların hizmet alması için açtıklarını belirten Başkan Seçer, “Bizim için öncelik vatandaştır. Vatandaşlarımız sahile nazır yemek yiyip, kahvelerini içecek. Başka belediyeler olsa bu işletmeleri parti başkanı tanıdıklarının işletmesine verirler. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde böyle şeyler olmaz” dedi.

“Sağlığımız elverdiği müddetçe vatandaşlarımıza hizmetlerimizi sürdüreceğiz”

Yerel seçimlerde aday olurken Mersin’i iyi yöneteceğini bilerek aday olduğunu dile getiren Başkan Seçer, “Vatandaşların dili, dini, mezhebi ve meşrebi ne olursa olsun aralarında ayrım gözetmeden yalnızca Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olması benim için yeterli. Deneyimli ve iş dünyasından gelen bir siyasetçiyim, iyi hizmetler yapabileceğimi bilerek, aday oldum” diye konuştu.

Oy veren ve vermeyen herkese teşekkür eden Başkan Seçer, yaklaşan yerel seçimlerle ilgili, parti içinden Mersin için tekrar adaylık teklifi geldiği takdirde hizmetlerini sürdüreceğini ifade eden Başkan Seçer, “Benim milletim vicdanlıdır, ahde vefayı bilir. Hizmet edeni karşısında mahcup etmez. Sağlığımız elverdiği müddetçe, şartlar da uygun olursa sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

İçme suyu şebekelerinin yenilendiğini, asfalt çalışmalarının ve Büyükşehir Belediyesi’nin köydeki hizmetlerinin yeterli olduğunu dile getiren Hebilli Mahalle Muhtarı Cemal Tan, “Herkesin bayramını kutluyorum. Bu mübarek günde bizi yalnız bırakmadığı, bir dediğimizi iki etmediği için Başkanımız Vahap Seçer’ e teşekkür ediyorum” dedi.

“Kararlılık ve gücümüz var, planlı, programlı bir belediyeyiz”

Seçer daha sonrasında ile Akdeniz İlçesi Esenli Mahallesi’ne geçti. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı hizmetlerle adından söz ettiren bir belediye olduğunu söyleyen Seçer, “Kararlılık ve gücümüz var, planlı ve programlı bir belediyeyiz” dedi. MESKİ’nin yatırımlarının ardından yol yapım çalışmalarının da devam edeceğini, bozuk yolların onarımının yapılacağını, belediyenin üreticilere sağlamış olduğu tarımsal destekleri aktaran Başkan Seçer , “Köyümüzde tarımsal desteklerimizden biri olan zeytin fidanı dağıtımından faydalanan üreticilerimiz var. Aynı şekilde avokado desteğimizden faydalanıp, üreten çiftçilerimizi de gördüm” dedi. Başkan Seçer, Büyükşehir’in sağlamış olduğu veterinerlik hizmetiyle küçükbaş hayvancılığıyla uğraşan vatandaşlara aşı, bakım ve kontrol hizmetlerinin de yapıldığını hatırlattı.

“Eğitim benim için her şeyden önemli”

Çocukların eğitim ve öğretim hayatını desteklemek için Büyükşehir Belediyesi’nin öğrencilere ücretsiz eğitim sağladığı kurs merkezlerine değinen Başkan Seçer, “Büyükşehir kurslarımızı çok önemsiyorum. Çocuklarınızı kurslarımıza ücretsiz yazdırabilirsiniz. Köydeki muhtarlarımızdan veya Alo 185’ten bilgi alabilirsiniz. Bugün dershanelere öğrenci göndermek maliyetli bir şey” diyerek Büyükşehir kurslarıyla birlikte sınavlara hazırlanan 4300 öğrenci olduğunu ifade etti. Büyükşehir’in kurs merkezlerinden faydalanan öğrencilerin hem lise hem de üniversite öğrencileri olduğunu belirten Başkan Seçer, kurs merkezlerindeki eğitimin ücretsiz olduğunu ve hocaların, psikologların eşliğinde öğrencilerin eğitim aldığını da vurguladı. Eğitime ve eğitme yönelik yapılacak hizmetlere büyük önem verdiğini belirten Seçer, “Eğitim benim için her şeyden önemli. Yapacağım yoldan da önemli” diyerek eğitime gösterdiği hassasiyetin altını çizdi.

“Meclisleri izleyin”

8 ay sonra yapılacak yerel seçimler ile ilgili de konuşan Seçer, “İnşallah Allah mahcup etmez. Hizmetimiz varsa köyümüz 8 ay sonra belediye seçimlerinde başkanlarına destek versin. ‘Bu adam bize hizmet etti’ desin, oyunu versin. Bütün Mersinliler için söylüyorum. Biz her yere ulaşmaya çalışıyoruz” diye konuştu. Vatandaşlara belediye meclisini izleme tavsiyesinde bulunan Seçer, “Meclis’i izleyin. Orada her şey konuşuluyor. Gözler önünde. Kim doğru konuşuyor kim yanlış konuşuyor. Başkan ne diyor, başkana ne tür zorluklar çıkartılıyor. Nasıl haksızlık yapılıyor. Bunları görmeniz açısından mutlaka zamanınız oldukça izleyin. Görün Mersin nasıl yönetiliyor” ifadelerine yer verdi.

“MESKİ’nin 1. derece görevi kullanım suyunu vermek”

Sulama suyu ilgili soruları yanıtlayan Seçer, “MESKİ’nin 1. derece görevi kullanım suyunu vermek. Sulama suyunu değil. Bu DSİ’nin görevi. Yasalar bu görevi DSİ’ye vermiş. Kooperatifler ve sulama birlikleri de o yasalara bağlı görev yapıyor. Kooperatiflerin sattıkları sulama suyu çoğu yerde MESKİ’nin suyundan pahalı. Denetim yapmadan su verirsek evde kullanım suyunuz kalmaz. Bizim 1. Derecede kullanım suyu vermemiz görevimiz var. Su artarsa ağcınızı sulayın kimse bir şey demez. Su faturalarıyla ilgili şöyle bir adaletsizlik var tarımla uğraşan köylerde tam cüret ödüyorlar ama yaylalarda villalar tam ücret ödemiyor. Böyle bir adaletsizlik var. Bunu gidermeye çalışıyoruz” dedi.

MESKİ’nin alt yapı çalışmalarıyla birlikte köydeki her bir borunun ve sayacın sıfırladığını söyleyen, Esenli Mahalle Muhtarı Feyaz Görgülü, “Köyde yaşayan yıllardan beri su hizmeti almayan vatandaşlarımız vardı. Onların evlerine hidrofor bağlandı, köyün alt yapı çalışmaları sizin sayenizde muzzam şekilde bitti. Müdürlerimizle birlikte istişare yapıyoruz ve üst yapı çalışmalarımız da devam ediyor. Köy mezarlığının da çalışmaları da bitirmek üzereyiz” dedi.

Başkan Seçer, Esenli'nin ardından, Toroslar İlçesi Çelebili Mahallesi'nde vatandaşlarla bayramlaşıp, sohbet etti, yaklaşan Kurban Bayramlarını kutladı. Seçer, vatandaşlarla sohbetinde, Büyükşehir Belediyesi olarak hizmette hiçbir ayrımcılık yapmadıklarını vurguladı. Vatandaşlar da özellikle mahallelerine dökülen asfalt ve yapılan yollar için Başkan Seçer'i teşekkürlerini iletirken, yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

“Köylerimizde hizmetlerimizi aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz”

Başkan Seçer daha sonrasında Toroslar İlçesi Musalı Mahallesi’nde vatandaşla bir araya geldi. 1200 metre şebeke suyu rehabilite edilen, vidanjör ve kanalizasyon hizmetlerinin zamanında ve hatasız bir şekilde yapıldığını aktaran Başkan Seçer, “Küçükbaş hayvan desteğinden, kaz desteğine, nergis soğanı gibi tarımsal desteklerin yapıldığı, 1002 metre sulama borusu hizmetlerini Musalı köyüne kazandırdık” dedi. İlçe meclisinde yapılan kırsal mahalle çalışmalarının Büyükşehir’e bildirildiğini, bu hususta belirli uygulamaların söz konusu olduğunu hangi mahallerin kırsal mahalle hangilerinin normal mahalle olacağı bu kapsamda belirleniyor diyen Seçer, kırsalda emlak vergisinden su bedeline kadar uygulamaların bu hususta gerçekleştirildiğini ve tarifelerin bu usullere göre uygulandığını dile getirdi.

“Kırsal mahallelerdeki indirimli su tarifesi uygulamasını değerlendiriyoruz”

Kırsal mahallelerde indirimli su tarifesi uygulaması hakkında konuşan Seçer, köylerde vatandaşların kaynak sularına erişim sağlayabileceğini, şehir merkezinde suların ise Tarsus’ta Berdan Havzası’ndan elektrik enerjisiyle geldiğini yılda 1 milyarın üzerinde para ödediğini aktardı. Seçer, “6 ay önceki bütçenin üzerine şimdi yüzde on, yüzde yirmi maliyet koyup elektrik faturası ödüyoruz. Şu anda 300 milyon elektrik faturası birikti. Bu uygulamaları koymazsak eğer, su parası çok ucuz diye vatandaş bağını bahçesini sulayabilir. İçme suyu olarak kullanılacak su başka yerlerde kullanılabilir” dedi. Bununla birlikte önümüzdeki günlerde kırsal yerleşkelerde indirimli su tarifesiyle ilgili uygulamaları değerlendireceklerini de dile getirdi.

“Bizim derdimiz hizmet”

Belediye otobüsleri konusuna değinen Seçer, “Toplu taşımada 100 liranın 18’ini sizden alıyoruz, 82 lirasını ben ödüyorum. 500 milyon lira otobüslere destek veriyorum. Yeni otobüs verdik. Tıkır tıkır geliyor, buz gibi, kliması var, yakıtı tertemiz. Bunları önemseyin. Biz elimizden geleni yaparız” dedi. Mersin ve Mersin halkına hizmet etmek için gecelerini gündüzlerine kattıklarını vurgulayan Seçer, “Bayram boyunca tüm köyleri dolaşacağım. Su sıkıntı var mı, bir şikâyet var mı? Bunlara bakacağım. Ben belediye başkanıyım. Ben görevimi yaparım, oy verip vermemek vatandaşın vicdanına kalmış. Biz vazifemizi tam yaparız. Bu konuda rahat olun. Bizim için oy önemli değil. Ben buraya hizmet getirirken siz bana az oy verdiniz, çok oy verdiniz diye bakmam. Ben asla ayrımcılık yapmıyorum. 806 mahallemiz var, hiçbir muhtar, ‘Bu belediyse başkanı hizmetlerinde ayrımcılık yapıyor’ diyemez. Bizden yana rahat olun. Bizim derdimiz hizmet. Seçime girerim girmem, aday olurum olmam ama vicdanım rahat olur” dedi.

Musalı Mahalle Muhtarı Hüseyin Tek ise “MESKİ'mizden memnunuz. İçmesuyumuz var. Sinekle mücadeleden de memnunuz. İlaçlama gayet iyi” diyerek yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Seçer'e teşekkürlerini iletti.

Musalı Mahallesi'nin ardından da Toroslar İlçesi Evrenli Mahallesi'nde vatandaşlar bayramlaşan Seçer, mahalle halkı ile sohbet etti, talepleri dinledi. Seçer sohbetinde, Evrenli Mahallesi'nde yapılan hizmetleri anlatırken, muhtar ve vatandaşlar da hizmetlerden duyduğu mutluluğu ve memnuniyeti anlattılar. Talepleri de dinleyen Başkan Seçer, gerekli notları aldırırken, talepler hakkında da bilgiler verdi. Vatandaşlar özellikle yolların çok kaliteli olduğunu dile getirip, teşekkür etti. Başkan Seçer, siyasi ayrımcılığa son verdiklerini vurgulayarak, oy veren mahallelere de oy vermeyen mahallelere de hizmet götürdüklerini söyleyerek, kimsenin endişesi olmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Belediye seçimlerinde, 5 yılda yaptığım hizmetlerin karşılığının sandığa yansıyacağını dile getiren Başkan Seçer, “Hizmet yapılmışsa insanlar size mutlaka destek verecektir. Belediyecilik böyle bir şey. Genel seçimlerle belediyeciliği, belediye seçimlerini ayrı tutuyorum. Ama hizmetlerimin karşılığında da partime oy olarak yansımasını arzu ederim. Bu beni onurlandırır” diye konuştu.

“Biz kimseye ‘bize oy verin’ demeyeceğiz. Niye diyeceğiz ki? Yaptıklarımız ortada”

Artık gündemin yerel seçimler olduğunu yineleyen Seçer, “Emin olun, biz kimseye ‘bize oy verin’ demeyeceğiz. Niye diyeceğiz ki? Yaptıklarımız ortada. Hizmet varsa zaten gelecek, ‘Başkanımız madem bir daha belediyeyi 5 yıl yönetmeye aday oldu, destek olacağız’ diyecek. Bu hangi partili olursa olsun. Ama zaten ben Cumhuriyet Halk Partiliyim arkadaşlar, hizmetlerimde partim yok. Ama ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Zaten partidaşım beni her zaman, her ortamda destekler. Allah onlardan razı olsun. Ama benim partime hayatında oy vermemiş insan da belediye seçimlerinde hizmetlerden dolayı o belediye başkanından hizmet alıyorsa destekleyebilir” ifadelerine yer verdi.