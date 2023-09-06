Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, ziyaret ettiği Zabıta Müdürlüğü personelinin Zabıta Haftası'nı kutladı.İZMİR (İGFA) - Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 197. yılı ve Zabıta Haftası nedeniyle Karabağlar Belediyesi Kibar Hizmet Kompleksi'ndeki toplantı ve nikah salonunda tören gerçekleştirildi. Törene, Başkan Selvitopu'nun yanı sıra başkan yardımcıları da katıldı. Özverili çalışmaları nedeniyle personele teşekkür ederek konuşmasına başlayan Başkan Selvitopu, “Belediyemizin aynası sizlersiniz. Her gün sokaktasınız ve kentte disiplini, güveni sağlıyorsunuz. Sorunlarınızı biliyoruz. Görevinizi daha iyi yerine getirmek için yasal düzenlemeler; özlük haklarınızla ilgili iyileştirmeler yapılması gerekiyor” dedi.

Karabağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün her türlü altyapı ve donanıma sahip ayrı bir merkeze ihtiyaç duyduğunu ve zaman içinde böyle bir tesisi yaşama geçireceklerini belirten Başkan Selvitopu, “İtfaiye, zabıta gibi birimler için mekan konusu çok önemlidir. Çok genç bir belediyeyiz ve eksikleri gidermeye çalışıyoruz. Zabıta binası konusu da gündemimizde ve önümüzdeki süreçte yapacağımız işlerden biri olacak” diye konuştu.

Karabağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personelinin ilçedeki 500 bin insana eşit şekilde hizmet etmeye çalıştığını belirten Başkan Selvitopu, “Zor bir görevi başarıyla yerine getiriyorsunuz. Hepinize ayrı ayrı ayrı teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum. Haftanızı gönülden kutluyorum. Fedakârca, gönülden çalışan arkadaşlarımızın yanında olmaya her zaman devam edeceğiz” dedi.

Karabağlar Belediyesi Zabıta Müdürü Özkan Gözcü de, desteklerinden ötürü Başkan Selvitopu'na teşekkür etti.

Törende hep birlikte pasta kesilirken, emekli olan zabıta personelleri Bekdemir Parimli, Turgay Yetik, Mustafa Gökçe ve Mehmet Balıkçı'ya plaketleri Başkan Selvitopu tarafından verildi.