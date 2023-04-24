Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında başkanlık koltuğunu ilkokul öğrencisi Melih Salim Kuş’a devretti.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük’te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 103. yılı; tören ve çeşitli etkinliklerle dolu dolu kutlandı. Kutlamalar Anıtpark’ta tören ile başladı. Törene; Kocaeli Vali Yardımcısı-Gölcük Kaymakam Vekili Ali Ada, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, siyasi partiler ve STK temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve çelenk sunumu ile başlayan tören, günün anlam ve önemini anlatan konuşmaların ardından sona erdi.

Kutlama etkinliklerinde konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Egemenliğin millete aidiyetini ortaya koyan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 103.yılını ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Gâzi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularımla tebrik ediyorum” dedi.

BAŞKANLIK KOLTUĞU İLKOKUL ÖĞRENCİSİ KUŞ’A EMANET

Törenin arından Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, başkanlık koltuğunu Tersane İlköğretim Okulu öğrencisi Melih Salim Kuş'a devretti. Başkan Sezer, yakından ilgilendiği minik başkan Kuş’un talimatlarını dikkatle dinledi. Sezer, Kuş’un talepleri doğrultusunda Gölcük Belediyesi’nin ilgili birimlerinin çalışma başlatılacağını söyledi.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer daha sonra Cumhuriyet İlkokulu’na giderek öğrencilerin hazırladığı, bir birinden başarılı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gösterilerini izledi. Etkinlikler kapsamında ayrıca Anıtpark’ta kurulan şenlik alanında çocuklar, 23 Nisan coşkusunu doya doya yaşadılar.