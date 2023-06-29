Geleneksel kent bayramlaşmasında vatandaşlarla bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Bayramlar sevincin, birlikteliğin, paylaşmanın, heyecanın ve teslimiyetin yaşandığı çok özel günlerden bir tanesidir. Bayramda aradaki mesafeler kapanır, insanlar yakınlaşır" dedi.

Körfez Belediyesi’nin Geleneksel Kent Bayramlaşması Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bayramlaşmaya Derince Kaymakamı Meftun Dallı, Garnizon Komutanı Gökhan Güllüoğlu, Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın, AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okutan, MHP İlçe Başkanı Doğan Bekiroğlu, BBP İlçe Başkanı Bayram Kurtalan, siyasi partilerin başkan ve temsilcileri, STK başkanları, belediye başkan yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Herkesin bayramını tek tek kutlayan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Bir bayrama daha sevinç, sağlık ve mutluluk içerisinde buluştuğumuz için şükürler olsun. Ne mutlu bizlere ki birlik ve beraberlik içerisinde sevdiklerimizle güzel bir bayrama kavuştuk. Bayramlar sevincin, birlikteliğin, paylaşmanın, heyecanın ve teslimiyetin yaşandığı çok özel günlerden bir tanesidir. Bayramda aradaki mesafeler kapanır, insanlar yakınlaşır. Sizlerin, Körfezli hemşehrilerim ve tüm vatandaşlarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri ve davetliler bayramlaştı. Program sonrasında da hatıra fotoğrafı çektirildi.