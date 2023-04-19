Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Kaşkaldere (95 Evler) D-100 altı kavşak ve bağlantı yolları çalışmalarını yerinde inceledi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Kaşkaldere D-100 altı kavşak ve bağlantı yolları çalışmalarını yerinde inceledi. Bölgeyi inceleyen ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Söğüt, “D-100’den direkt Körfez Kent bölgesine ulaşım kesintisiz olarak sağlanmış olacak” dedi.

Yeni yol inşa ediliyor

Kaşkaldere (95 Evler) D-100 Altı Kavşak ve Bağlantı Yolları Yapımı Projesi çerçevesinde bin metre uzunluğunda 2x2 şeklinde yeni bir yol inşa edilecek. Eski Emniyet Müdürlüğü binası önünden Kaşkaldere alt geçidine kadar olan kısımda giriş çıkışların düzenlenmesi için ilave köprüyle alt geçidin düzenlenmesi yapılacak. D-100 ile aynı yüksekliğe çıkarılacak iki açıklıklı 40 metre uzunlukta, 8 buçuk metre genişlikteki ilave köprü ile İzmit-İstanbul istikametinden dönel kavşağa bağlanılacak. D-100 altındaki alt geçitte yapılacak düzenleme ile Körfez Kent ve Kaşkaldere yönüne gidilebilecek.