Kalburcu’da kiraz hasadı yapılan bahçeyi ziyaret eden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Kiraz fidanı desteği ve yetiştiricilere teşvik ödüllerimiz sürüyor. Yarımca kirazının değerinin artması için her adımı atıyoruz, atmayı da sürdüreceğiz" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kalburcu’da kiraz hasadı yapılan bahçeyi ziyaret etti. Tuncay Kurt ve Remzi Yaman’a ait bahçeyi ziyaret eden Başkan Söğüt’e, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Nurettin Okutan da eşlik etti. Yarımca kirazının değerini kaybetmemesi ve daha da artırılması için çeşitli adımlar attıklarını belirten Başkan Söğüt, atılan adımların mahsulünü görmenin de mutlu ettiğini belirtti. Söğüt, "Kiraz, bizim ve ilçemizin en önemli değerlerinden. Kiraz fidanı desteği ve yetiştiricilere teşvik ödüllerimiz sürüyor. Yarımca kirazının değerinin artması için her adımı atıyoruz, atmayı da sürdüreceğiz. Remzi Yaman ve Tuncay Kurt kardeşimizin bağında da hasada katıldık. Bu güzel bahçede üreticimizin emeği çok. Kendisi tebrik ediyorum. Verdiğimiz desteklerle bu tür bağların sayılarını önümüzdeki yıllar artıracağız" dedi.