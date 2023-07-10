Körfez Kent Konseyi’nin yönetim kurulu toplantısına katılan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Projelerimize hayat verirken ortak akılı benimsiyoruz. Körfez Kent Konseyimiz de içerisindeki tüm STK’larla birlikte bizler için o aklın en önemli ayaklarından bir tanesi" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Kent Konseyi’nin yönetim kurulu toplantısına katıldı. Körfez Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Başkan Şener Söğüt, sohbet ortamındaki buluşmada ilçede yapılan çalışmalarla ilgili olarak bilgi aktardı. Körfez’de geride bırakılan 4 yılda önemli yatırımları hayata geçirdiklerini belirten Başkan Söğüt, "Projelerimize hayat verirken de ortak akılı benimsiyoruz. Körfez Kent Konseyimiz de içerisindeki tüm STK’larla birlikte bizler için o aklın en önemli ayaklarından bir tanesi. Birlikte birçok projeyi hayata geçirdik. STK’larımızla buluşmada gelen talepleri tek tek not aldık ve neler yapabilirizin üzerinde çalıştık. Bu noktada Kent Konseyimize ve tüm STK’larımıza teşekkür ediyorum" dedi.