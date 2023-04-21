İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Valiliği’nde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ramazan Bayramı nedeniyle İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in ev sahipliğinde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. İzmir Valiliği’ndeki törende Başkan Tunç Soyer, Vali Yavuz Selim Köşger ve Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, milletvekilleri, siyasi partilerin il başkanları, kaymakamlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri başta olmak üzere İzmir protokolüyle bayramlaştı.