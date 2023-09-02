İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 92. kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı'nı gezdi. Başkan Soyer, “gençlik” temasıyla düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı’na hem İzmir’den hem de şehir dışından büyük ilginin olduğunu ifade etti.İZMİR (İGFA) - 92. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) ilk gününde büyük ilgi gördü. Açılışın ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ticaret Bakanı Yardımcısı Özgür Volkan Ağar ve İzmir Valisi Süleyman Elban ile fuar stantlarını dolaşarak katılımcılara başarılı bir fuar geçirmelerini diledi. Bu yıl “gençlik” temasıyla düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı’na hem İzmir’den hem de şehir dışından büyük ilginin olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Belediye Sokağı’ndaki stantları da tek tek ziyaret etti.

Şaşal Suyu tanıtıldı İEF’de Türkiye’nin özlenen su markası Şaşal Suyu da tanıtıldı. Başkan Soyer belediye şirketi İzdoğa'nın standını ziyaret ederek Şaşal Suyu ile ilgili Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar ile Vali Süleyman Elban'a bilgi verdi. Menderes'teki tek bir kaynaktan doldurulan suyun adının kaynağın çıktığı Şaşal Köyü'nden geldiğini söyleyen Başkan Soyer, “2011 yılından beri atıl durumda olan Şaşal Su Fabrikası’nı yeniden kurduk. Fabrikada deneme dolumları başladı. Türkiye, özlediği Şaşal Suyu’nu yıllar sonra yeniden, yeni kimliğiyle raflarda görecek. İlk tadımı da sizler yaptınız” dedi.

Onur konuğu il 2 bin metrekarelik alanda yer alıyor İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Enternasyonal Fuarı’nın onur konuğu ili Şanlıurfa’nın “Mahmut Kendirci Urfa Sıra Gecesi”ne katılarak, katılımcılara “İzmir’e hoş geldiniz” dedi. Şanlıurfa, ekonomik, sosyal, kültürel, tarihsel değeriyle Kültürpark’ın Dokuz Eylül Kapısı girişindeki 2 bin metrekarelik alanda yer alıyor.

Gençlere özel alan Bu yıl özel olarak hazırlanan gençlik alanında ise gençlik sivil toplum kuruluşları, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gençlik çalışmalarıyla ilgili birimleri, spor kulüplerinin stantları yer alırken macera parkuru, zipline, müzik ve dans gösterileri, ünlü sporcuların söyleşileri, sokak basketbolu gibi birçok etkinlik düzenleniyor.