İzmir'de Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl ‘Yeniden Doğuş’ temasıyla düzenlenen 12. Alaçatı Ot Festivali’nde Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Hatay’lı bir üreticinin yaptığı mozaik Atatürk Portresi’ni Tunç Soyer’e hediye etti.İZMİR (İGFA) - Doğadan toplanan yüzlerce türdeki otun tezgahlarda yerini aldığı 12’inci Alaçatı Ot Festivali milyonları ağırladı. Festivalin üçüncü gününde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Alaçatı Ot Festivali’ne katılarak, stantları ziyaret etti.

Başkan Soyer'e Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ile eşi Nuriş Oran, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen de eşlik etti.

SOYER DEPREMDEN ETKILENEN ÜRETICILERIN STANTLARINI ZIYARET ETTI

Başkan Soyer, beraberindeki heyetle stantları ziyaret etti. Depremden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Adana, Adıyaman, Malatya, Kilis’in bölgesel lezzetlerinden oluşturulan stantlarda vatandaşlarla sohbet eden Başkan Soyer, depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaret sırasında Başkan Oran, Hataylı Badiye Galioğlu’nun mozaiklerden yaptığı Atatürk Portresi’ni Soyer’e hediye etti.

Hatay’ın mozaik sanatını dünyaya tanıtmak amacıyla yola çıkan Badiye Galioğlu festivale katılma imkânı sunan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran’a teşekkür etti. Depremde yaşadıklarını anlatan Galipoğlu, “9 ortaklı yerel sanatçı belgelerimizin yanında usta öğreticiyiz. 6 Şubat 2023 sabahına kadar çok iyiydik deprem de kaybımız oldu satış yerimiz yıkıldı. Bazı ürünlerimizi kurtardık malzemelerimiz enkaz altında kaldı. Antakya da iki ortağımız var. Her birimiz bir yerlere dağıldık çok üzgünüm. Sözün bittiği yerdeyiz maalesef. Zaman ne getirir bilmiyor umarım ayakta kalmayı başarırız. Başkanımıza bize bu fırsatı verdiği için minnettarız” diye konuştu.