Akyazı İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel ve İlçe Sağlık Müdürü Şeyda Tok ile birlikte SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun yeni döneminin ilk dersine konuk olan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “İlçemize hoş geldiniz. İnşallah her biriniz eğitim hayatınız boyunca Akyazı’da güzel anılar biriktireceksiniz” dedi.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel ve İlçe Sağlık Müdürü Şeyda Tok ile birlikte SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen ilk ders etkinliğine katıldı. Öğrencilere Akyazı’yı tercih ettikleri için şanslı olduklarını söyleyen Soykan, “Akyazı doğası ve eşsiz güzellikleri ile Türkiye’nin en güzel ilçelerinden bir tanesi. Siz de burada zaman geçirdikçe ve gezdikçe bunu yakından göreceksiniz. Biz ilçe yöneticileri olarak sizlerin her zaman yanınızdayız. Sizlerin ilçemizde mutlu ve huzurlu olmanız bizler için çok değerli. Bunun için elimizden geleni her zaman yapacağımıza emin olabilirsiniz. Biz Akyazı’nın gelişmesini ve büyümesini çok önemsiyoruz. Bunun için de birçok çalışmaya imza atıyoruz. Üniversitemizin ve siz değerli öğrencilerimizin ilçemizin gelişimi için katkı sağlayacağına olan inancım da tam” dedi.

“İlçe tarihimizin en büyük projesini hemen üniversitemizin yakınında hayata geçirdik"

Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi’nin öğrenciler için yeni bir yaşam alanı olduğunu belirten Soykan, “İlçe tarihimizin en büyük projesini hemen üniversitemizin yakınında hayata geçirdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile açılışını yaptığımız tesisimizde hem gerek sportif gerekse sosyal yaşam anlamında keyifli vakit geçirebileceksiniz. Biz Akyazı’da gençlerimiz ve öğrencilerimiz için üretmeye ve çalışmaya durmadan yorulmadan devam edeceğiz. Çünkü bu ülkenin geleceği olan sizler bizim için çok değerlisiniz. Üniversitemize yeni katılan arkadaşlarımızla birlikte öğrenci sayımımız 2 bine ulaştı. Sizlerin daha iyi şartlarda eğitim görebilmesi ve öğrenci sayımızın artabilmesi için geçtiğimiz sene fakültemizin yanında bulunan idari binanın kaba inşaatını belediye olarak biz üstlendik. Kısa süre içerisinde inşaatının tamamlanması ile bugün hem öğrenci sayımız arttı hem de sınıflarımızda eğitim daha kaliteli şekilde verilmeye devam ediyor. Sizler için her zaman elimizi taşın altına koymaya hazırız” diye konuştu.