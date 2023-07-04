Akyazı Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısında Gıda OSB çalışmaları ile ilgili meclis üyelerini bilgilendiren Belediye Başkanı Bilal Soykan, “250 hektarlık bir alan belirledik ve taslağımızı oluşturduk. İnşallah temiz sanayi olan Gıda OSB’yi ilçemize kazandıracağız” dedi.

Akyazı Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın başkanlığında gerçekleştirildi. 10 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısı öncesinde bir konuşma gerçekleştiren Belediye Başkanı Bilal Soykan, geçtiğimiz günlerde makamında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç’a Allah’tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diledi. Başkan Soykan, Belediye Meclisi tarafından Erenler Belediye Başkanı olarak seçilen Rahmi Şengül’e de görevinde başarılar diledi. Başkan Bilal Soykan’ın konuşmasının ardından belediyenin bir aylık çalışmalarını içeren video gösterimi gerçekleştirildi.

Video gösteriminin ardından çalışmalarla ilgili meclis üyelerini bilgilendiren Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Geçtiğimiz günlerde ilçemizde etkili olan sağanak yağışların ardından Dokurcun bölgemizde su taşkınları meydana geldi. Ekip arkadaşlarımızla birlikte ilk dakikalardan itibaren sahada vatandaşlarımızın yanındaydık. Meydana gelen zararın ortadan kaldırılması için belediye ekiplerimiz özverili çalışmalar sergiledi. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Akyazı’ya kurulmasını planladıkları Gıda Organize Sanayi Bölgesi hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Soykan, “Akyazı Sanayi ve Ticaret Odası Başkanımız Şinasi Bayraktar ile birlikte bir istişare toplantısı gerçekleştirdik ve yol haritamızı belirledik. 170 hektarlık alanı 250 hektara çıkardık ve taslağımızı oluşturduk. Akyazı’nın tarım şehri olması sebebi ile Gıda OSB kurulmasını özellikle istedik. Yakın illerimizde Gıda OSB yok, hep karma OSB’ler var. İnşallah Gıda OSB’yi Akyazı’mıza kazandıracağız. Hava kirliliği bakımından da zararı olmayan bir OSB olacak” diye konuştu.

Akyazı’da 4 yılda 280 bin ton asfalt attıklarını ifade eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, “ Yine Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte 200 bin tonun üzerinde de beton yol çalışması yaptık. Merkezle alakalı sıkıntılarımız var. Altyapı ve kanalizasyon gibi sebeplerden dolayı beklemiştik. Ama bu yaz Akyazı merkezinin asfalt işini hep birlikte çözeceğiz. Daha güzel günleri inşallah hep birlikte göreceğiz. Yunus Emre, İnönü ve Yeni Mahalle’de yaklaşık 10 milyon lira bedelle yağmursuyu çalışması yaptık. Onun bitmesini de bekledik. Bunların hepsini yapacak bilgi birikimine ve heyecana sahibiz” şeklinde konuştu.

Başkan Soykan’ın konuşması sonrasında gündem dışı konuşmalarda söz alan AK Partili Meclis Üyesi Abdurrahim Atmaca, kısa süre önce hayatını kaybeden Vaiz Bekir Akarsu ve Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç’a Allah’tan rahmet diledi. Gündem dışı konuşmaların ardından gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı. Gündemin ilk beş maddesi oy birliği ile kabul edildi. 6 ve 7’inci maddeler imar komisyonuna havale edilirken, 8,9 ve 10’uncu maddeler oy birliği ile kabul edildi.