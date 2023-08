AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya ile birlikte ilçe esnaflarını ziyaret eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Durmadan, yorulmadan ilk günkü aşkla çalışmaya devam ediyoruz. Her daim milletimizin yanında olmaya ve gönüllere dokunmaya devam edeceğiz” dedi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya dün Akyazı’yı ziyaret etti. İlk olarak Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ı ziyaret eden Milletvekili Kaya sonrasında ise AK Parti İlçe Teşkilatı’nda partililer ile bir araya geldi. AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurten Birincioğlu ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çolak’ın da yer aldığı programda Murat Kaya Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Marmara birincisi olan AK Parti Akyazı İlçe Teşkilatı’nı tebrik etti.

Milletvekili Murat Kaya, Belediye Başkanı Bilal Soykan ve AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem teşkilat ziyareti sonrasında ilçe merkezindeki esnafları ziyaret etti ve vatandaşlarla bir araya geldi. Akyazı’nın gönlünde ayrı bir yere sahip olduğunu ifade eden Milletvekili Murat Kaya, “Burada olmaktan ve Akyazılılarla bir araya gelmekten her zaman keyif alıyorum. Akyazı geride bıraktığımız seçimlerde her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanımıza ve bizlere büyük bir destek verdi. Şimdi hizmet ve vatandaşlarımızla bir arada olma zamanı. 1 Ekimde başlayacak olan meclis çalışmaları öncesinde sahada hemşerilerimizle bir araya gelerek onların talep ve önerilerini dinliyoruz. Akyazı bizi her zaman olduğu gibi çok güzel karşıladı ve bağrına bastı. İlgi ve alakalarından ötürü tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Sakarya Milletvekili Murat Kaya’ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ise, “Milletvekilimiz ve ilçe başkanımız ile birlikte esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Bizleri samimiyetle karşılayan sohbetlerine ortak eden tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Biz bir aile olarak Akyazı’mız için Türkiye için ilk günkü aşkla çalışıyoruz. Bu çalışmalarımıza bizlere destek olan milletvekilimize teşekkür ediyorum. Milletimizden aldığımız destekle daha güzel yarınlar için çalışmaya devam edeceğiz. Her daim hemşerilerimizin yanında olmaya ve gönüllere dokunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.