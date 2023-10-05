Karaçalılık İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencilerini misafir eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan , “Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Bugün verdiğimiz bütün mücadele ve gayret onlara daha güzel bir gelecek bırakmak için” dedi.

Akyazı Karaçalılık İlkokulu 3-B sınıfı öğrencileri öğretmenleri ve velileri ile birlikte Belediye Başkanı Bilal Soykan’ı ziyaret etti. Minik öğrencileri makamında konuk eden Başkan Bilal Soykan, çocuklarla uzun süre sohbet etti. Hayat Bilgisi dersi yerel yönetimler konusu için Başkan Soykan’ı ziyaret eden öğrenciler merak ettikleri konularda sorular yönelttiler ve keyifli vakit geçirdiler.

Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi’nde yüzme ve spor eğitimi aldıklarını söyleyen minik öğrenciler, Belediye Başkanı Bilal Soykan’a teşekkür ettiler. Çocukların yaptığı ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Onlar çok saf ve temizler. Enerjileri ile günümüzü güzelleştirdiler. Beraber sohbet ettik ve gelecekleri hakkında konuştuk. Küçük olmalarına rağmen hepsinin geleceğe dair planları ve istekleri var. Biz ilçemizi yönetirken aslında tamamen onlar için onların geleceği için mücadele ediyoruz. Akyazımızın geleceği olan çocuklarımıza daha güzel, daha yaşanabilir bir ilçe bırakmak için gayret sarf ediyoruz. İnşallah hepsi gelecekte istedikleri yerlere gelecekler ve ilçemize, ülkemize faydalı bireyler olacaklar” şeklinde konuştu.