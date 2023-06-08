Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi içerisinde bulunan yarı olimpik yüzme havuzunun Cuma gününden itibaren kullanıma açılacağını açıklayarak, “Vatandaşlarımız Kurban Bayramı’na kadar havuzu ücretsiz bir şekilde kullanabilecekler” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımları ile açılan Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi içerisinde bulunan yarı olimpik yüzme havuzu Cuma günü vatandaşların hizmetine açılıyor. Yüzme havuzu ile ilgili teknik işlemlerin tamamlandığını ifade eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Yarı olimpik yüzme havuzumuzu 9 Haziran Cuma gününden itibaren vatandaşlarımızın kullanımına açıyoruz. Bir gün bayanların bir gün de erkeklerin kullanımına açık olacak şekilde Kurban Bayramı’na kadar ücretsiz olacak” dedi.

Havuzu kullanmak isteyen vatandaşların Perşembe gününden itibaren kayıt yaptırmaları gerektiğini ifade eden Başkan Soykan, “Herhangi bir karışıklığın yaşanmaması için Perşembe gününden itibaren görevli arkadaşlarımız havuzda kayıt almaya başlayacaklar. Tüm Akyazılı hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.