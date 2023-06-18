Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, ilçede faaliyet gösteren ve kadın girişimciler tarafından açılan ’Hayra Davet’ adlı hayır çarşısını gezdi.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, ilçede kurulan ’Hayra Davet’ adlı hayır çarşısını ziyaret etti. İlçede faaliyet gösteren kadınların el emeği ürünlerini sergilediği ve satışa sunduğu bu çarşıda el yapımı ürünler, ev eşyaları, giyim ve aksesuar gibi çeşitli ürünler hem tanıtıldı hem de satıldı.

Başkan Suer, ziyaretinde kadın girişimcilerin özverili çalışmalarını takdir etti ve onları desteklediğini ifade etti. Ayrıca, hayır çarşısının ilçede sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı güçlendirdiğini ve kadınların ekonomik katkı sağlamalarına yardımcı olduğunu belirten Başkan Suer, çarşının Salı gününe kadar açık kalacağı bilgisini verdi.