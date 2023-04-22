Bilecik Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Ramazan Bayramında ilçe mezarlığında yakınlarının kabirlerini ziyarete gelen vatandaşlara çiçek takdim etti.

Ramazan Bayramı münasebetiyle ilçe mezarlığında vatandaşlarla buluşan Başkan Suer, “Mübarek bir gün Ramazana veda etmenin hüznünü bayrama kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Bu güzel günde kabristanlarımızı ziyaret ederek hemşerilerimize selam verdik. Ramazan Bayramlarını kutladık. Rabbim bizleri bu Mübarek ayın kadir ve kıymetini bilenlerden eylesin. Tekrarını nasip etsin inşallah” dedi.