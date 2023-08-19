Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, kendisinden tekerlekli sandalyesini değiştirmesini isteyen vatandaşın talebini yerine getirdi.

Başkan Suer, sıkça ziyaret ettiği yaşlı bir çiftin eskiyen tekerlekli sandalyesini değiştirdi. Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Başkan Suer ‘’Kıymetli büyüğüm Nuri Çelik ve Rahime Çelik’i fırsat oldukça ziyaret ederim. En son benden tekerlekli sandelyesini değiştirmemi istemişti. Artık çok eskimiş çok şükür bugün teslim ettik ve duamızı aldık. Rabbim onları başımızdan eksik etmesin himet etmekten alıkoymasın inşallah’’ sözlerinde bulundu.

Yeni tekerlekli sandalyesine ulaşan çift ise bu durumdan çok memnun olduğunu ve teşekkür ettiklerini belirtti.