Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, milletvekilleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) bir araya gelerek yasama çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Suer, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan’ı TBMM’de ziyaret ederek yasama çalışmalarında başarılar diledi.

Gölpazarı’nın projeleri ve gelecek planları hakkında bilgi verdi ve ilçenin ihtiyaçlarına yönelik desteklerini talep eden Başkan Suer, ziyaret sırasında milletvekillerine yasama çalışmalarında başarılar diledi ve ilçenin hedeflerine ulaşmasında parlamentodaki çalışmalarının önemini vurguladı.

Milletvekilleri de Başkan Suer’e ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. İlçenin projelerine duydukları ilgiyi dile getirdiler ve Gölpazarı’nın kalkınması ve refahının artması için çaba sarf etmeye devam edeceklerini belirttiler.