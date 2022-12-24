İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban tekrar aday olacak mısınız sorusuna, "ben kendimde heyecanı görüyorum" dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, gündem değerlendirmesi yaptı.

Programda başkanlık süreci içinde kendinizi başarılı buluyor musunuz ve tekrar aday olacak mısınız sorusuna cevap veren Taban, "kendimde heyecanı var olduğunu görüyorum" dedi.

Başkan taban şu ifadeleri kullandı;

Ben başarılı buluyor musunuz kısmına cevap vermek istemiyorum ama onun yerine şunu söyleyeyim kendimi gerçekten bu konuda heyecanlı ve heyecanımın var olduğunu görebiliyorum. Güzel bir şeyler olduğunda çocuklar gibi mutlu bir şekilde evime dönüyorum. Evimde ailemle bunları paylaşabiliyorum, mutluluğuma onları ortak ediyorum. Başarılı olup olmadığımı millet karar verebilir. Neye kime göre başarı. Ben bu konuda asla ukalalığın içerisinde olmak istemem. Belediyemizin tasarrufunda olan hiçbir alanda gereksiz harcama yapmayarak yalın çalışarak, daha sonuca giden çalışmalar yapmaya çalışarak bu alanda iktisatlı çalışmalar yaptığımı düşünüyorum. Kendi cebimdekini harcar gibi daha dikkatli bir şekilde kamu malını harcarken düşünüyorum. Yaptığımız işlerde vatandaşın nazarında başarılı olduğumuz alanlar vardır, başarısız olduğumuz alanlar olabilir ben hepsine saygı duyuyorum. Ancak benim yarına dair hiçbir hesabım yok. Çokta rahatım çünkü neden Bu toplum beni zaten onore etti. Beni baş tacı yaptı bana görev vererek sorumluluğun en büyüğünü benim sırtıma omuzuma yükledi. Ben bu insanlara ne kadar şükretsem azdır. Dolasıyla ben bundan sonraki süreçte heyecanım varsa devam etmek isterim. Heyecanım yoksa daha iyi olacaksa inanın ben görevimi sonlandırırım, asla bunda diretmem, daha iyi bir arkadaşımız gelsin devam etsin. Ben kendimde bu heyecanı görüyorum, yıprandığımı da görüyorum ailemde bunu söylüyor. Ama bir şeylerin yeşerdiğini görmek Allah razı olsun denmek beni motive etti.