İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, AK Parti genel merkezi tarafından Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde görevlendirildi.

Kahramanmaraş’ta dün 9 saat arayla yaşanan iki ayrı deprem, büyük bir yıkıma neden oldu. 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası ülkenin dört bir yanında adeta seferberlik ilan edilirken, 10 ili etkileyen deprem sonrası deprem bölgelerinde görevlendirmeler de yapıldı. İl merkezlerinde Valilik düzeyinde yapılan görevlendirmeler sonrası, AK Parti Genel Merkezi ilçelere de bir dizi görevlendirmeler yaptı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, AK Parti genel merkezi tarafından Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde görevlendirildi. Başkan Taban ile Durmuş’un yarın sabah erken saatlerde Kahramanmaraş’a hareket edeceği ifade edildi. Başkan Alper Taban ile Mustafa Durmuş, burada Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ile birlikte koordinasyonu sağlayacak. Öte yandan İnegöl Belediyesi’nin deprem bölgesine gönderdiği ve günlük 11 bin kişiye yemek çıkaracak yemek tırının da Onikişubat ilçesinde bulunacağı belirtildi.