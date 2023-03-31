İnegöl Belediyesi, Gençlik Merkezi Nöbetçi Kitaphanede gençler için iftar düzenledi. 160 gencin katıldığı iftara Belediye Başkanı Alper Taban da katıldı.

İnegöl Belediyesi, Perşembe akşamı gençlerin tüm gün çalışıp gelecekleri adına kazanım elde etmek adına dirsek çürüttüğü Gençlik Merkezi Nöbetçi Kitaphanesinde özel bir iftar programı düzenledi. 160 öğrencinin katıldığı iftar programına, Belediye Başkanı Alper Taban da katıldı. Ders

çalıştıkları masalarda iftar için bir araya gelen öğrencilerin masalarını, yemek öncesi Başkan Alper Taban tek tek gezerek afiyet olsun dileklerini iletti. İftarda Başkan Taban öğrencilerle birlikte oturarak hem sohbet etti hem iftar yaptı. Yemek sırasında da şehir ve geleceğe dair sohbet edildi.

“GENÇLERİMİZLE İFTAR AÇMAK BİZİM İÇİN AYRI BİR KEYİF”

İftarın ardından gençlere yönelik selamlama konuşması yapan Başkan Taban, “Bu akşam siz kıymetli gençlerimizle birlikte iftar açtık. Davetimizi kırmayıp katıldığınız için teşekkür ediyorum. Sizlerle iftar yapmak bizim için de ayrı bir keyif oldu. Ne zaman bu merkezlere gelsek, gayret ve azimle çalışan İnegöl’ümüzün kıymetli gençlerini görüyorum. Biz sizin için burada belki küçük bir fırsat sunduk. Sizler de bu fırsatı aldınız çok güzel kullanıyorsunuz. Bundan dolayı tebrik ve takdir ediyorum sizleri. Tabi ki hayat kolay değil, mücadele vermek lazım, emek vermek lazım. Bunlar olduğunda da bunun mükafatı olacaktır mutlaka. Bizler sizin bu çaba ve gayretinizi gördükten sonra şunu düşünmeye başladık, biz acaba daha nerede ne yapabiliriz? Bir yandan da sizlerden aldığımız bildirimlerle, mesajlarla istek ve taleplerinizin ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Bunlarla da ortaya yeni yeni şeyler koymak istiyoruz. Aslında Nöbetçi Kitaphanelerin doğuşu da böyle olmuştu” dedi.

“Yapacağımız en güzle şey nedir derseniz, bu eserlerden ziyade hizmet ettiğimiz kitleye kulak vermek” sözleriyle konuşmasını sürdüren Başkan Taban, şöyle devam etti: “Vatandaşın beklentisi ne? Gençlerin beklentisi ne? Yetişkinlerin beklentisi ne? Hanımefendilerin, beyefendilerin, çocuklarımızın beklentisi ne? Bunları zaten doğru anladığımızda biz de kaynaklarımızı daha doğru bir şekilde kullanmış oluyoruz.”

6 KİŞİYE ÖDÜL VERİLDİ

“Bu akşam iftar vesilesiyle bir araya gelmiş olduk. Bu yıl ikincisini yaptık. İnşallah bundan sonraki yıllarda da geleneksel hale getirip devam ettirmek isteriz. Bu akşam aynı zamanda kitaphanelerimizde en fazla kitap okuyan ve bu merkezleri belirlenen kriterler üzerinden yapılan değerlendirmede en iyi kullanan 3’er kişiye, toplamda 6 kişiye hediye takdimimiz olacak.”

Konuşma sonrası Nöbetçi Kitaphanelerde en çok kitap okuyan 3 öğrenciye ödül takdim edildi. 1’inci olan Hamdiye Malgaralı 500 TL, Özge Akça 400 TL ve İbrahim Eren 300 TL değerinde hediye çekinin sahibi oldu. En iyi kullanıcı kategorisinde ise merkezleri en düzenli ve uygun şekilde kullanan 3 öğrenci, belirlenen kriterler üzerinden tespit edildi. Mert Kahraman, Abdullah Avçil ve Yusuf Kerem Görer’e bu kategoride 500’er TL hediye çeki takdim edildi.

MURAT ERDOĞAN