Her fırsatta ortak akıl vurgusu yapan Belediye Başkanı Alper Taban, şehirdeki sokak hayvanları ve İnegöl Belediyesinin bu konudaki çalışmalarıyla ilgili istişarelerde bulunmak adına veteriner hekimleriyle bir araya geldi.

Göreve geldiği günden bu yana ortak akıl vurgusu yapan, her fırsatta farklı alanlarda tecrübe sahibi gruplarla bir araya gelerek istişarelerde bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, bu sabah İnegöl’de hizmet veren 19 veteriner hekim ile buluştu. Sokak hayvanları ve İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezinin çalışmalarına ilişkin istişarelerin yapıldığı buluşmada, veterinerlerin bu alandaki tecrübe ve birikimlerinin önemine dikkat çekildi.

TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİNDEN BİRİYİZ

Toplantının açılışında konuşan Başkan Alper Taban, “Biz şehrimizdeki klinik sahipleriyle, veterinerlik işletmeleriyle bir araya gelelim istedik. 2019 yılından bu yana seçilmiş olarak görev yapıyoruz. Vatandaşlarımızın tespitleri, müdürlüklerimizin çalışmaları neticesinde önümüzde pek çok konu ve konu başlığı oluyor. Bunları bir bir irdelemeye, çözüm üretmeye gayret ediyoruz. Ancak geldiğimiz nokta itibariyle özellikle bu sokak hayvanları hususundaki yaşanan ülke geneli ve yerelde münferit olaylar görebiliyoruz. Bu olayların da niçin böyle olduğunu sorgulamaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz Veteriner Müdürlüğümüz var bünyemizde. Gerçekten tecrübeli bir kadro var burada. Biz hem bölgemizde hem de Türkiye’nin önemli bir bakım ve rehabilitasyon merkezi olduğumuzu ifade edebilirim” dedi.

HAYVANLAR BİR HEVESLE ALINIP, SOKAĞA BIRAKILIYOR

Her işi uzmanına danışmak istediklerini dile getiren Başkan Taban, “Bugün toplanmamızın nedeni, sizin bu konuda uzman olmanız. Biz de işin uzmanlarıyla bir araya gelerek hem tanışmak hem de sizlerin bu konudaki tecrübe ve bilgi birikimlerinizden faydalanmak istiyoruz. Toplum olarak sokak canlılarını çok fazla anlamadığımızı düşünüyorum. Sahiplenme noktasında eksiklikler olduğunu düşünüyorum. Bir hevesle alınıp sonrasında bırakılan hayvanları görüyoruz. Sizlerden de bu noktada hem vatandaşların bilinçlendirilmesi hem de birlikte neler yapabiliriz noktasında destek bekliyoruz” diye konuştu.

Veteriner hekimi olarak görev yapanlar da yapılan istişareden memnun kaldıklarını ifade ederek Başkan Taban’a teşekkür ettiler.