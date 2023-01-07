

Başkan Taban yangın yerinde

Yangın yeri havadan görüntülendi,

İnegöl de tarihi binaların bulunduğu çarşıda bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, 3 tarihi binada maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Cuma Mahallesi İshakpaşa Sokak’ta bulunan tarihi binada bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Kapalı Çarşı yakınında bulunan ve nikah organizasyonları üzerine hizmet veren iş yerinde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yangın sonucu 3 tarihi binada hasar meydana geldiği öğrenildi. HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan yangının zarar verdiği binalar havadan görüntülendi.

BAŞKAN TABAN OLAY YERİNDE

Belediye Başkanı Alper Taban, yangın yerine gelerek incelemede bulundu. Taban, "Çarşı merkezimizde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Çok şükür can kaybı ya da yaralımız yok. Allah beterinden esirgesin inşallah" dedi.