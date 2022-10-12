Denize kıyısı olan ülkelerde etkin öğrenmeyi arttırmak amacıyla başlatılan ve 5 ülkenin öğrencilerinin yer aldığı proje kapsamında Kosova Eğitim Kurumları ev sahipliğinde Hırvatistan, İtalya ve Yunanistan’dan İnegöl’e gelen öğrenciler, Belediye Başkanı Alper Taban’ın misafiri oldu.

Denize kıyısı olan ülkelerin öğrencilerinin robotik kodlama ile öğrenmeyi daha nitelikli hale getirmesi ve etkin öğrenmeyi arttırmak amacıyla başlatılan projeye; İtalya, Yunanistan, Hırvatistan ve Letonya ile birlikte ülkemizden Kosova Eğitim Kurumları dahil oldu. Proje kapsamında Hırvatistan’da başlayan öğrenci buluşmaları ve çalışmalar, ardından İtalya ve Yunanistan ile devam etti. Letonya ile sona erecek programın dördüncü durağı Türkiye oldu. 1 haftalık eğitimlerin yapıldığı çalışmalar kapsamında Hırvatistan, İtalya ve Yunanistan’dan 24 öğrenci ile 12 öğretmen İnegöl’e geldi. Letonya grubunun programı uymadığı için katılamadığı çalışmalar kapsamında İnegöl’de Kosova Eğitim Kurumları ev sahipliğinde robotik kodlama ve ardunio çalışmaları yapıldı. Fen deneyleri ve İngilizce etkinliklerinin de yer aldığı çalışmalarda, 8-12 yaş arası ortaokul öğrencileri farklı ülkelerdeki eğitim ve çalışmaları deneyimlemiş oldu.

“İNEGÖL GEZİP GÖRÜLMEYE DEĞER BİR ŞEHİR”

3 ülkeden İnegöl’e gelen misafir öğrenciler, bugün 10.00’da Belediye Meclis Salonunda Belediye Başkanı Alper Taban ile buluştu. Buluşmada yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilirken, öğrencilere hitaben İnegöl’ü tanıtıcı bir konuşma yapan Başkan Taban ise “Şehrimize hoş geldiniz. Bugün eğitim maksadıyla buradasınız ancak İnegöl şehri gezip görülmeye değer bir şehir. Öğrencilerimiz şu anda öğrenme çağında ancak sonrasında bir iş sahibi olacaklar, iş hayatı içerisine dahil olacaklar. İnegöl’de önemli bir ticaret şehri. 81 vilayet içerisinde ihracatıyla 18. Sırada yer alan bir şehir. Burası başta mobilya olmak üzere; ağaç ve orman ürünleri, tekstil, otomotiv, makine, metal, gıda ve kimya gibi farklı sektörlerde ihracat yapan bir şehir. 300 bin nüfusa sahip bir şehiriz. Aynı zamanda İnegöl’ün toprak bütünlüğünün yüzde 50’si ormanlarla kaplı. Ormanlardan dolayı da şifalı suları, kaplıcaları olan bir şehir. Yemek zenginliği ve çeşitliliği açısından da zengin bir şehir İnegöl. Bunların başında İnegöl Köftesi geliyor. İhracat özelliğinden dolayı da uluslararası anlamda insanların yaşadığı bir şehir. Ben tüm öğrenci öğretmenlerimize şehrimizde bulunmalarından dolayı mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Yaşamlarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum” ifadelerinde bulundu.

Karşılıklı sohbetle devam eden buluşmada, Başkan Taban konuk öğrenci ve öğretmenlere hediye takdimi de gerçekleştirdi.