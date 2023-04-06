İnegöl Belediyesi Nisan ayı meclisinde konuşan Başkan Alper Taban, yama çalışmaları için “İnşallah hızlı bir şekilde tamamlamaya gayret edeceğiz inşallah” dedi.

İnegöl Belediyesi Nisan ayı meclisinde 2022 yılı idari faaliyet raporunda muhalefet meclis üyeleri Başkan Taban’a merak edilen soruları sordular.

Yolların bozukluğu ile alakalı gelen soruya cevap veren başkan Taban, “Bir taraftan içme suyu hatları yenileniyor bir taraftan diğer kuruluşların çalışmaları var kazıları var. Bunların hepsi eş zamanlı olması İnegöl şehri dinamik sürekli büyüyor. Yeni İnegöl’de çalışma var, köylerde çalışma var yapım çalışmaları devam ettiğince sorunlar yaşanıyor, bunları kabul ediyorum” dedi.

DİREK İNEGÖL BELEDİYESİNE BAĞLI DEĞİL

Yapılan birçok çalışmanın İnegöl Belediyesi’ne ait olmadığını söyleyen Taban, “Bu işler direk İnegöl Belediyesi’ne bağlı değil ama mesul olarak görüyorum. Koordinasyonun daha sağlıklı ilerlemesini istiyorum.”

VATANDAŞIN BOZULAN ARAÇ ŞİKÂYETİ

Yolların bozukluğu nedeniyle vatandaşların araçlarının bozulduğu şikâyeti için konuşan Taban, “Vatandaşlarımız araçlarımız bozulması ile alakalı eleştiriler alıyorum. Yama çalışmalarının hızlı olmasını istiyor. Bizde takip ediyoruz yama çalışmaları için. İnşallah hızlı bir şekilde tamamlamaya gayret edeceğiz” dedi.