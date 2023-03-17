Belediye Başkanı Alper Taban, Belediye personelleriyle alakalı yapılacak sözleşme hakkında açıklama yaptı.

Başkan Taban, "Sürecimiz rutin devam ediyor. Yani benzer şekilde bizler gibi devam eden veya sonuçlandıran belediyelerde olduğu gibi, görüşmeleri devam eden belediyelerde var. Çalışma arkadaşlarımızın hiçbir şüphesi olmasın, biz en iyi personelle çalışmak gibi bir hedef koyduk. Onlara da en iyi hakları vermek gibi bir hedef koyduk kendimize. İkinci bir hedefimiz benzer işi yapan arkadaşlarımızın, yani 21 müdürlüğümüz var. Ama bu müdürlüklerimizde benzer işleri yapan arkadaşlarımızın benzer hakları almalarını arzu ediyoruz. Yani aradaki farkların kapanmasını istiyoruz. Yani ben bunu dönemin başından beri ifade ediyorum. Dolayısıyla bu alanlarda bütün değerlendirmelerimizi yaparak inşallah en kısa sürede sonuca ereceğiz. Hiç kimsenin bu konuda endişe duymasına gerek yok. İnşallah güzel bir şekilde sonuçlandıracağız." dedi.