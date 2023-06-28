AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, bayram günü vatandaşların sağlığı ve güvenliği için çalışan personellerle biraya gelerek bayramlarını kutladı.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, bayram günü vatandaşların sağlığı ve güvenliği için çalışan görevlileri unutmadı. Bu sabah ibadete açılan İzmit Mehmet Ali Paşa Camiinde bayram namazını kılan Başkan Talus, daha sonra Kocaeli Şehir Hastanesi’ne, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ve Bekirpaşa Polis Merkezi’ne giderek personelle bayramlaştı. Bayramda vatandaşların sağlık ve güvenliği için çalışan görevlileri unutmayan Başkan Talus, "’Görev kutsaldır’ diyerek bayram sabahı da işlerinin başında olan, bizlerin huzuru, güvenliği ve sağlığı için çalışan herkese kolaylıklar diliyor, bayramlarını tebrik ediyorum" dedi.

Öte yandan Başka Talus, AK Parti teşkilat bayramlaşmasının yarın saat 12.00’de İzmit Antikkapı Restaurant’ta gerçekleşeceğini hatırlattı.