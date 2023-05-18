AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, 14 Mayıs seçimlerinin AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 21 yıllık başarılarını perçinleyen bir seçim olduğunu ancak seçimin henüz bitmediğini belirtti. Talus, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk turdaki başarısını, 28 Mayıs’ta gerçekleşecek 2. tur seçiminde hep birlikte tescilleyeceğiz" dedi.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, 28 Mayıs seçimlerinin önemine dikkat çekerek, açıklamalarda bulundu. Talus, "14 Mayıs’ı bir demokrasi şöleni olarak yaşadık. Kocaeli’de ve Türkiye’de sandığa katılım yaklaşık yüzde 90 oranında gerçekleşti. Dünyaya örnek bir seçim süreci yaşadık. Öncelikle bütün seçmenlerimize, demokrasimize sahip çıktığı için teşekkür ediyorum. Bu demokrasi destanının sahada, sandıkta, sayımdaki gizli kahramanlarını tebrik ediyorum. Demokrasilerde söz de, karar da milletindir. Milletimizin verdiği her karar bugüne kadar olduğu gibi yine başımızın tacıdır. Sandıktan çıkan sonucun tartışmasız en önemli gerçeği, milletimiz bir kez daha Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı’na güvenini göstermiş, ilk turda Meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı’na teslim ederken, Cumhurbaşkanımıza da en yüksek oyu vermiştir. Sonuçlar üzerine konuşacak, tartışacak daha çok zamanımız olacaktır ama unutmayalım ki, seçim henüz bitmedi" dedi.

"Bütün teşkilatımızla birlikte 28 Mayıs’a kadar konuşacağımız tek konu bu olacaktır"

28 Mayıs’ta yeniden sandığa gidileceğinin altını çizen Talus, "Cumhurbaşkanlığı seçimini sonuçlandırmak için 28 Mayıs’ta bir kez daha sandığa gideceğiz. Bütün teşkilatımızla birlikte 28 Mayıs’a kadar konuşacağımız tek konu bu olacaktır. Açıkçası seçimin resmi olarak 2. tura kaldığının açıklanmasıyla birlikte hazırlıklarımıza hemen başladık. İl İcra ve Yönetim Kurulu, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları toplantılarımızı yaptık. İlçelerimiz de mahalle başkanlarımızla, sandık kurullarımızla toplantılarını yaparak, hazırlıklarını sürdürüyor. Seçim koordinasyon merkezlerimizi ve seçim irtibat bürolarımızı kapatmadan yola devam ediyoruz. Yeniden stantlarımız açılacak. Cumhur İttifakı olarak 28 Mayıs’a kadar yeni bir kampanya süreci yürüterek, milletimizin desteği için çalışacağız. Milletimiz ilk turda verdiği mesajla aslında Cumhurbaşkanımızın, Türkiye’nin büyük bir çoğunluğunun tercihi olduğunu, güvendiğini, ülkemizin geleceğini emanet edecek kişi olarak gördüğünü gösterdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk turdaki başarısını, 28 Mayıs’ta gerçekleşecek 2. tur seçiminde hep birlikte tescilleyeceğiz. Ben ilk turda katılımlarıyla seçimleri bir demokrasi şölenine çeviren milletimizin, ikinci tura da sahip çıkmasını istiyorum. İlk kez sandık başına gider gibi oylarını kullanmalarını bekliyorum. Şimdiden 28 Mayıs seçimlerinin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.