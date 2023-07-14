Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Bursa milletvekillerini ziyaret etti.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Ankara’da 28. dönem çalışmalarına başlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yeni seçilen AK Parti Bursa Milletvekillerine ziyaret gerçekleştirdi. AK Parti Bursa Milletvekilleri Ayhan Salman, Refik Özen, Ahmet Kılıç, Emine Yavuz Gözgeç, Muhammed Müfit Aydın, Mustafa Yavuz, Emel Gözükara Durmaz, Osman Mesten’i makamlarında ziyaret eden Başkan Tanır, 18 Temmuzda Kestel’de gerçekleşecek olan Türkiye’nin en ucuz ekmeği projesinin sürekliliği için ekilen buğdayların hasat etkinliğine davet gerçekleştirdi.

AK Parti Bursa Milletvekilleriyle Kestel’deki proje ve yatırımlar hakkında konuşan Başkan Tanır, daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı’na ziyarette bulundu. Bakan Yardımcısı Gümen ve Başkan Tanır, hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra meclisteki ziyaretlerini sürdüren Başkan Tanır, ziyaretlerin tamamlanmasıyla Kestel’e dönüş yaptı.