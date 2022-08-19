İnegöl Ahıska Türkleri Derneği ve DATÜB İcra Komitesi Başkanı Mehmet Taş, Sarp Sınır Kapısından Gürcistan'a giriş yaparken yaşanan sorunlarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Başkan Mehmet Taş, “Son iki ay içerisinde tarafımıza Gürcistan'a giriş yapamayan kardeşlerimiz başvuruda bulunmaktadır. Ve sıkıntılarını anlatmışlardır. Bugün yine 16 kişinin Sarp Sınır Kapısından Gürcistan'a giriş yaparken girişlerine izin verilmediğini ve geri çevrildiklerinin haberini aldık. DATÜB Gürcistan Temsilcisi arkadaşımız Bayram Koçaliyev konuyla ilgili olarak Gürcistan İçişleri Bakanlığı'nı ve T.C. Tiflis Büyükelçiliği ile yaptığı görüşmelerde yapılan bu uygulamanın sadece Ahıskalı Türkler için değil, tüm ülke vatandaşları için geçerlidir. Sebebi ise son bir kaç ay içerisinde Gürcistan'a gelen yabancı vatandaşların sayısındaki artıştır. Şöyle ki, Gürcistan'a giriş yapacak kişiye sorular soruluyor. Sorulan sorulara cevap tatmin ederse girişine izin veriliyor, tatmin etmez ise girişine izin verilmiyor. Bu yapılan uygulamada sadece Gürcistan'a girişine izin verilmiyor, kişi kesinlikle sınır dışı edilmiş sayılmıyor. Konuyla ilgili olarak görüşmelerimiz devam ediyor. Sorun çözülene kadar Gürcistan üzerinden yolculuk yapmamaya özen gösterelim” dedi.