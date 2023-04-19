Mardin'in Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, Ramazan Bayramı vesilesi ile bir kutlama mesajı yayınladı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin'in Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede mesajında, bayramların insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günler olduğunu vurguladı.

Başkan Tatlıdede, mesajında şu ifadeleri kullandı: “Rahmet, mağfiret ve ilahi affın zirveye ulaştığı, toplumsal dayanışmanın ön plana çıktığı Ramazan ayını geride bırakıyoruz. Rabbim, tuttuğumuz oruçları ve yaptığımız ibadetleri kabul etsin inşallah. Bayramlar, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği, bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir. O kadar büyülüdür ki, gelişi bütün bir yıl beklenir ve gidişindeki keder de ancak böyle bir ikinci geliş ümidiyle hafifler. Artuklu halkının özünde olan kardeşlik duygusunun, gelen misafire tebessümle buyur etmenin en güzel şekilde yansıtacağı bu bayramda, Tasa sevince, hüzün ise neşeye dönüşsün. Dargınların barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Ramazan Bayramınız kutlu olsun. Bu mübarek günlerin ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için barış, huzur, esenlik ve refah getirmesi temennisiyle, hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.”