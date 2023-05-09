Mardin'in Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçim çalışmaları başladığı ilk günden bu yana yoğun seçim mesaisini sürdürüyor.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin'in Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, Ak Parti Milletvekili Adaylarının belli olmasıyla birlikte Teşkilat mensupları ve Adaylarla beraber merkez ve kırsal mahallelerde yoğun ziyaretlerde bulundu.

AK Parti İl Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından ilçenin dört bir yanında belirlenen programlara, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede ve Meclis üyeleri tam kadro sahada Adayların programlarına katılarak destek veriyor.

Mahalle ziyaretlerinde ailelerle buluşan Başkan Tatlıdede, Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti Milletvekili Adayları için kendilerinden destek istedi.

Mahalle mitinglerine de katılan Başkan Tatlıdede, burada vatandaşlara hitap ederek kendilerinden destek talep etti. 14 Mayıs seçimleri, Türkiye’nin geleceği için çok önemli bir seçim olduğuna değinen Başkan Tatlıdede, şunları söyledi: “Meclis Üyesi arkadaşlarımız ile birlikte tam kadro sahada aktif çalışarak vatandaşlarımız ile bir araya geliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Milletvekili adaylarımız için desteklerini istiyoruz. Türkiye için gerçekten çok kritik bir seçime giriyoruz. Bizler de ekip arkadaşlarımız ile birlikte seçim kampanyasının ilk gününden bu yana, sahada gece gündüz demeden yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Adaylarımızla birlikte kıymetli vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Kıymetli vatandaşlarımızın Cumhur İttifakına ve Ak Parti’ye büyük bir sevgi beslediğini görüyoruz,Türkiye Yüzyılına sağlam adımlarla yürüyoruz. Milletimizin, ülkemiz için bu önemli virajda hiç şüphemiz yok ki ‘Doğru Adam,Doğru Zaman’ diyerek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile yola devam edecektir. Rabbim ülkemizden refahı,birlik ve beraberliği eksik etmesin.”