Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Zengin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, Başkan Tekin, Pazaryeri ilçesinde yürütülen belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi ve gelecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Ayrıca, Genel Başkan Yardımcısı Zengin’e Pazaryeri’nin ihtiyaçları ve sorunları hakkında bilgi aktaran Tekin, belediyenin sosyal ve kültürel faaliyetlerine değinerek, ilçenin kalkınması ve refah seviyesinin artırılması için yapılan çalışmalardan bahsetti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Zengin ise Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Tekin’e belediye çalışmalarında başarılar dileyerek desteklerini ifade etti. Ayrıca, Pazaryeri ilçesinin gelişimi ve halkın refahı için AK Parti olarak üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini belirtti.