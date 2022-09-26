Temiz Toplum Derneği’nden İstanbul Bağcılar’da meydana gelen vahşetin ardından ailelere uyarı geldi.

Bağcılar’da uyuşturucu bağımlısı olduğu ve psikolojik problemleri olduğu iddia edilen bir gencin annesini öldürmesinin ardından Temiz Toplum Derneği’nden ailelere uyarılar geldi. Bu durumun bağımlı ailelerinde korkuyu tetikleyebileceğini ifade eden Temiz Toplum Derneği Bursa İl Başkanı Mehmet Turan, “Hadise oldukça üzücü. Şimdilik tam manasıyla da aydınlatılmış değil. Ancak, ilk veriler cinnet halini ya da uyuşturucu krizini işaret ediyor. Bu bir vahşet. Tabii ki biz saha çalışmalarımız sırasında pek çok üzücü hadiseye rastlıyoruz. Bu, can yakıcı örneklerden sadece biri olacak kayıtlara geçecek. Bu durumdan bağımlı ailelerinin tedirgin olacakları açık. Çocuklarına karşı cephe alabilirler. Kötü muamelede bulunabilirler. Kendi güvenliklerini tabii ki sağlasınlar. Ancak evlatlarını bu bataklıktan çıkartmak istiyorlar ise onların yanında olmaları şart. Evlatlarını tedavi noktasında yüreklendirmeleri şart” şeklinde konuştu.

UYUŞTURUCU İLE HER ZAMAN MÜCADELE EDİLMELİ

Uyuşturucu ile mücadelenin sadece yaşanan olumsuz durumlardan sonra gündeme alınmaması gerektiğini ifade eden Temiz Toplum Derneği Bursa İl Başkanı Turan, “Bu mücadele 365 gün 24 saat soluksuz verilmesi gereken bir mücadele. Çünkü bu bir bataklık. İçine düşenin çevresini de hızla içerisine çektiği bir bataklık. Ailelerin bu konuda bilinçlendirilmeleri, evlatlarını nasıl koruyabileceklerini, bağımlı çocukları var ise nasıl hareket etmeleri gerektiği öğrenmeleri şart” dedi.

BİRLİKTE MÜCADELE ŞART!

Yaşanan olaylardan üzüntü duymanın çözüm olmadığını ifade eden Turan, “Uyuşturucu ile mücadelede maalesef istenilen noktaya bir türlü gelemedik. Yanlış anlaşılmasın buradan kimseyi suçlamak istemiyorum. Bu konuda büyük gayret gösteren Derneğimizi de işine katarak söylüyorum. Uyuşturucu ile çok yönlü bir mücadele şart. Devlet, aile, toplum birlikteliği şart. Ancak bu koordinasyonu maalesef sağlayabilmiş değiliz” diye konuştu.

TEMİZ TOPLUM DERNEĞİ’NDEN BAĞIMLI AİLELERİNE 11 ÖNERİ

"1. Çocuğunuzu uyuşturucudan korumak için ona sarılın. Sevildiğini hissettirin. Ona ilgi gösterin! “Benim çocuğum yapmaz” yanlışına asla düşmeyin!

2. Dikkatli olmayan aileler, çocuklarının bağımlı olduklarını 1,5-2 sene sonra öğreniyor! Çocuğunuzun çevresinde radikal değişiklikler var mı? Gözleri kanlanmış mı? Üzerinde kötü bir koku var mı? Onu sıkmadan kontrol edin.

3. Eğer çocuğunuz bağımlı ise ona kızmayın, onu dışlamayın. Tedavi için onu yüreklendirin. Siz de bu mücadeleden asla vazgeçmeyin!

4. Çocuklarınızı uyuşturucu maddelerden korumak için aile-okul iletişimine azami özen gösterin!

5. Her bağımlılık birbirini tetikliyor. Bağımlı bir beyin, diğer bağımlılıklara daha kolay uyum sağlıyor! Çocuklarınızı her türlü bağımlılıktan koruyun!

6. Kötü rol modeller, kolay para kazanma hırsı, uyuşturucu madde konusunda yeterli bilincin oluşmaması tuzağı büyüten en büyük etkenler. Çocuklarınızı bunlardan koruyun!

7. Herkesin çocuğunu kendi çocuğunuz gibi bilin! Unutmayın bu illetin hızlı bulaştığını unutmayın.

8. Çocuklarınızı kötü alışkanlıklardan korumak için onların hobilerini destekleyin. Sportif faaliyetlere yönlendirin.

9. Uyuşturucu bağımlısı olan bir bireyin artık hasta birisi olduğunu kabul edin. Ona kızmak yerine sorunu çözmek adına ona destek verin.

10. Bağımlılık tedavisi olan çocuğunuzu, eski çevresinden uzaklaştırın. Taşının. Çocuğunuzun sosyal medya hesaplarını kapatın. Telefon numarasını değiştirin!

11. Uyuşturucu ile mücadelenin her safhasında Temiz Toplum Derneği’nin yanınızda olduğunu bilin. Bizimle iletişime geçmekten asla çekinmeyin!"