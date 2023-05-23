Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, kentte yapımı devam eden ana ishale hattının 1 yıl içinde tamamlanacağını söyledi.

Tutuk, ana ishale hattı projesine müteahhit firmanın 18 ayda bitirme sözüyle işe başladığını ve 6 aydır da çalışmalara devam ettiğini söyledi. Projenin 1 yıl içinde biteceğini anlatan Tutuk, şöyle konuştu:

“2024 yılının sonunda proje bitmiş olmak zorunda. 3 ayrı yerde ekipler kuruldu. Tam gaz döşeniyor. Yalova sınırlarına da girmek üzere. Zaten hastanenin arkasında bir çalışma devam ediyor ama Hacımehmet köyünden gelende Yalova sınırları içerisine girmek üzere. Bir sıkıntı yok. Tüm borular getirildi. Sadece montajı kaldı. Bir aksama da yok. Yüzde 20 su kaçağının önüne geçmiş olacağız. Hat şehrin içinde geçtiği için de tehlike arz ediyor. Şehrin dışına almış olacağız. Bu da çok önemli.

İkinci baraj projesinin de bakanlık programına alındığını söyleyen Tutuk, “Baraj, 5 yıllık yatırım planına alındı. Bakanlık bize bu yaz aylarında zemin etütlerinin olacağını söyledi. 5 yıl içinde o baraj bitmiş olacak” diye konuştu. Hacımehmet köyünde yapılan çalışmada ise herhangi bir kayma olmadığını da söyleyen Tutuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hacımehmet köyünü geçtik. Oralarda yansıtıldığı gibi herhangi bir kayma olmadı. Mal sahipleri ile de görüştük. Muhtarımızla birlikte toplantı yaptık. Firmayı da köye götürdük. Tehlikeyi gördük. Firma da tüm tedbirlerini aldı. Firma, 100 metrelik sıkıntılı alanı tedbirlerini alarak ilerledi. Şu an vatandaşlarımız memnun. Firma da son derece güvenli bir şekilde hattı döşemeye devam ediyor. Köylünün endişesini anlıyorum. Ama risk oluşmadı. Şimdi ilerleme açık alanda gidiyor. Tüm hızıyla devam ediyor.”