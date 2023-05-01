Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Yalova’nın kardeş şehri Gürcistan’ın Batum şehrini giderek Belediye Başkanı Archil Chikovani ile bir araya geldi.

Başkan Mustafa Tutuk, Batum Belediye Başkanı Archil Chikovani’nin daveti üzerine, Yalova’nın kardeş şehri Batum’un, şehir statüsü kazanmasının 134. yılı münasebetiyle düzenlenen ‘Batumoba’ festivaline katıldı. Programa Başkan Tutuk ve eşi Gökşen Tutuk’un yanı sıra AK Parti Belediye Meclis üyeleri Nusret Karaalioğlu, Yusuf Ziya Şener, Dursun Karahasan, CHP Meclis üyeleri Burçin Tangürek, Sefer Keskin, Erol Abacı ve Bağımsız Meclis üyesi Yavuz Bingöl iştirak etti.

Ziyarette konuşan Başkan Tutuk, karşılıklı ziyaretler ile kültürlerarası gelişimin arttığını ifade ederek, “Öncelikle bizleri, Karadeniz’in en güzel kentlerinden biri olan Batum’da ağırladığınız için teşekkür ederim. Bu gibi ziyaretlerle, kültürlerimizi daha iyi tanıtıyor ve şehirler arası bağları da güçlendiriyoruz. İlerleyen süreçlerde çeşitli iş birlikleri ile bir arada olmaktan mutluluk duyar, sizleri en kısa sürede Yalova’mızda ağırlamak isteriz” diye konuştu.

Batum Büyükelçisi Rıza Kağan Yılmaz’a Ziyaret

Tutuk, festivalin ardından Türkiye’nin Batum Büyükelçisi Rıza Kağan Yılmaz’ı da makamında ziyaret etti. Ziyarette, Yalova Belediye Meclis üyeleri; Burçin Tangürek, Yusuf Ziya Şener, Nusret Karalioğlu, Dursun Karahasan, Yavuz Bingöl, Sefer Keskin, Erol Arabacı ve Yalova Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Nagihan Güldallı da hazır bulundu.

Tutuk, burada yaptığı konuşmada, “Batum Belediyesi ile kardeş şehir ilişkilerimizi daha ileriye taşımak istiyoruz. kültür, sanat, spor ve turizm alanlarında ortak projeler geliştirmeyi planlıyoruz. Yalova ve Batum arasında tarihi ve kültürel bağlar var. Bu bağları güçlendirmek için çalışacağız” dedi.

Rıza Kağan Yılmaz ise Tutuk’a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, “Batum ve Yalova arasındaki kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilmesini destekliyoruz. Türkiye ve Gürcistan arasındaki dostluk ve iş birliğinin örneklerinden birisi olan bu ilişkilerin her iki şehrin de yararına olacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Tutuk, Türkiye’nin Batum Büyükelçisi Rıza Kağan Yılmaz’a üzerinde Yürüyen Köşk motifi olan seramik bir tabak hediye etti.