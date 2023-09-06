Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, 1-7 Eylül arası kutlanan Zabıta Haftası 197.yılı nedeniyle belediye zabıta ekipleriyle bir araya geldi.

Başkan Tutuk, düzenlenen organizasyonda mesai arkadaşlarının tek tek haftasını kutladı. Böyle önemli bir günde bir arada olmaktan son derece mutlu olduğunu kaydeden Başkan Mustafa Tutuk, “Yalova Belediyesi’ni her koşulda özveri ile temsil ediyorsunuz. Güvenliği ve huzuru sağlamakta etkin rol alıyorsunuz. Vatandaşlarımız memnuniyetlerini bizlere iletiyor. Bu beni oldukça gururlandırmakla birlikte mutlu da etmekte. Yapmış olduğunuz çalışmaları takdir ediyorum. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar zabıta müdürlüğümüzün standartlarını uygun hale getirmek için araçlarımızı yeniledik. Hepinizin bu özel gününü içtenlikle kutluyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.

Başkan Mustafa Tutuk konuşma sonrası zabıta personelleri ile toplu hatır fotoğrafı çektirdi.