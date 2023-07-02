Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Sivas’ta, Madımak Katliamı’nın 30’uncu yıl anma etkinliklerine katıldıSİVAS (İGFA) - Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 2 Temmuz 1993’te, Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri için Sivas’a gelenlerin konakladığı Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu aralarında Asım Bezirci, Nesimi Çimen, Muhlis Akarsu, Metin Altıok ve Hasret Gültekin'in de bulunduğu 35 kişinin öldüğü olayların 30’uncu yıl anma etkinlerine katıldı.

Anma etkinliklerinden bir gün önce kente gelen Başkan Uysal, olayların başladığı Sivas Atatürk Kültür Merkezi’nden Sivas İl Özel İdaresi Bilim ve Kültür Merkezi haline getirilen eski Madımak Otel’e, Sivas Valilik meydanına, tahrip edilen Atatürk Anıtı’na o acın günün yaşandığı yerlerde dolaştı.

Başkan Uysal, CHP Sivas İl Başkanı Haydar Öztürk’le Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Sivas Şube Başkanı Gülümser Yılmaz’ı da ziyaret etti.

Başkan Uysal, sabah saatlerinde ise eski Madımak Otel’de sona eren anma yürüyüşüne katıldı.