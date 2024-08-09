Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bu yıl 10’uncusu düzenlenecek Sünnet Şöleni kapsamında Vitale Hastanesi’nde sünnet olan çocukları ziyaret etti. Başkan Uysal, çocuklara ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti, oyuncak araba, kutu oyunları ve Antalyaspor tişörtünün de yer aldığı çeşitli hediyeler verdi.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği Sünnet Şöleniyle yaşları 5 ile 12 arasında değişen 200 çocuk erkekliğe ilk adımı atıyor. Çocukların sünnetleri Vitale Hastanesi’nde ücretsiz olarak gerçekleştirildi.

Çocukları hastanede ziyaret eden Başkan Uysal “Sünnet bizim kültürümünüz inanç dünyamızın bir parçası. Ailelerimiz için ekonomik bir yükümlülük oluşturuyor. Bu nedenle bizim sosyal hizmetlerimizden biri haline geldi. İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarına ücretsiz bu desteği veriyoruz. İşbirliğimiz nedeniyle hastanemize de çok teşekkür ederim” dedi. Başkan Uysal, ziyarette çocuklara ve ailelerine “Hayırlı olsun” dileklerini iletirken toplu hatıra fotoğraf çektirmeyi unutmadı.

Muratpaşa Belediyesi’nin düzenleyeceği şenlik ise eylülün ilk haftası gerçekleşecek. Yenigün Mahallesi Şehitler Parkı’nda yapılacak şenlikte konserler, şişme oyun parkı, palyaço gösterileri ve çeşitli aktivitelerle çocuklar gönüllerince eğlenecek.