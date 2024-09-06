Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Gençlik Eğitim Merkezi’nde (MURGEM) üniversiteye hazırlanan ve başarılı olan öğrencilere eğitim desteği sağladı. 2024 YKS’de başarı yakalayan öğrencilere 10 bin lira değerinde hediye çeki verildi.ANTALYA (İGFA) - MURGEM, gençlerin üniversite hayalini gerçeğe dönüştüren bir eğitim merkezi olarak bu yıl yüzde 87’lik bir başarı oranına ulaştı. Toplam 498 öğrenciden 432’si üniversiteye yerleşirken, 91 öğrenci tercihte bulunmayarak şansını bir sonraki yıla bıraktı. MURGEM’in en iyi derecelerini sayısal puan türünde Türkiye 10 bin 634’üncüsü olan Onur Ege Koç ve sözel puan türünde Türkiye bin 273’üncüsü olan Hazar Selimoğlu elde etti. Başkan Uysal, bu başarıyı ödüllendirmek amacıyla, sıralamada öne çıkan ilk 7 öğrenciye 10 bin lira değerinde hediye çeki takdim etti.

Merkezde eğitim almış olan öğrencilerden 2’si sözel puan türünde ilk 5 binlik dilime girerken, toplamda 8 öğrenci farklı puan türlerinde ilk 20 bin arasında yer aldı. Zeytinköy Destek Eğitim Merkezi’nde ilkokuldan itibaren eğitim alan Onur Ege Koç, daha sonra Adem Tolunay Anadolu Lisesi’ni kazandı ve 11. ve 12. sınıfta MURGEM’in desteğiyle Türkiye genelinde 10 bin 634’üncü oldu. Koç, bu başarısını Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni kazanarak taçlandırdı.

Sözel puan türünde MURGEM’in en yüksek sıralamaya sahip öğrencisi olan Hazar Selimoğlu, Hacettepe Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü’ne yerleşti. Selimoğlu’nu, sözel puan türünde 4 bin 664’üncü olan Selen Onur, Akdeniz Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünü kazanarak takip etti. Aynı puan türünde 7 bin 551’inci olan Miraç Yıldırım ise Medipol Üniversitesi Gastronomi Bölümü’nü tam burslu kazandı. Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü’ne 11 bin sıralamayla Zeynep Erdem ve 16 bin sıralamayla Elvan Yürük, Tekirdağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne ise 19 bin sıralamayla Asmin Gökdemir yerleşti.