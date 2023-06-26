Tekirdağ merkez Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, devam eden projeleri tek tek inceleyerek, Altınova Mahalle Konağı’nın temeli attı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı görevinden ayrılan Cüneyt Yüksel’in yerine Süleymanpaşa Belediye Meclisi tarafından seçilen Hüseyin Uzunlar, göreve hızlı başladı. Uzunlar, belediyenin devam eden projelerini tek tek ziyaret ederek çalışmaları yerinde denetledi.

Uzunlar’ın ilk incelemede bulunduğu proje, Altınova Mahallesi’nde yapımına başlanan Yavuz Sultan Selim Han Camii ile Süleymanpaşa Belediyesi Mahalle Konağı ve Taziye Evi oldu. Süleymanpaşa Camilerini Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile birlikte hayata geçirilen projelerin temel atma törenine katılarak ilk harcı döken Başkan Uzunlar, yaptığı açıklamada, "Her iki projemizin de ilçemiz için hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere can-ı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Projelerimizi en kısa sürede tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Kemoterapi Merkezi projesini inceledi

Daha sonra Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesine kazandırılmak üzere inşa edilen 80 yatak kapasiteli Kemoterapi Merkezi’ni ziyaret eden Belediye Başkanı Uzunlar, burada devam eden çalışmalara nezaret etti, çalışanlara kolaylıklar diledi. Uzunlar, bu yatırımın da en kısa süre içinde tamamlanarak üniversiteye devredileceğini müjdeledi.

"Paşa Tarım Vadisi ile gurur duydum"

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl hayata geçirilen önemli projelerden biri olan Paşa Tarım Vadisi’nde incelemede bulunan Başkan Hüseyin Uzunlar, ata tohumlarının yeniden hayat bulduğu seraları ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Uzunlar, konuyla ilgili olarak, "Paşa Tarım Vadisi içinde kurduğumuz seramızı ziyaret ettim ve gurur duydum! Şehrimizin verimli topraklarında yetişen sebzeler, meyveler, çiçekler, bitkiler her geçen gün çeşitleniyor ve gelişiyor. Bu başarı, sürdürülebilir tarım uygulamaları ve çevreye duyarlı çalışmalarımıza dayanıyor. Sağlıklı ve taze ürünler elde etmek için sürdürdüğümüz bu yerel tarım girişimi, toplumumuzun sağlığını desteklemek adına büyük önem taşıyor" açıklamasında bulundu.

"Okçuluk Merkezi yeni Mete Gazoz’lar yetiştirecek"

Uzunlar’ın bir sonraki durağı ise Paşa Spor Vadisi olarak bilinen, yeni adıyla Süleymanpaşa Prof. Dr. Mustafa Şentop Spor Vadisi içinde inşası süren Okçuluk Merkezi oldu. Uzunlar, yürütülen çalışmaları denetledi, ilgili personelden gelinen nokta ile ilgili bilgi aldı ve çalışmaların hızlandırılması için talimatlar verdi. Uzunlar, "Gençlerimizi spora yönlendirmek ve Ata Sporu okçuluğumuzu sevdirmek amacıyla attığımız bu önemli adım ve spora verdiğimiz destekle, yeteneklerini keşfetmelerini ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemelerini teşvik etmeyi hedefliyoruz. Bu tesislerde yetişecek gençlerimiz arasından yeni Mete Gazoz’lar çıkacağından şüphem yok" diye konuştu.

Muratlı Caddesi’ne yeni park

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, son olarak Çınarlı Mahallesi’nde devam eden yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını kontrol etti, Muratlı Caddesi üzerinde yapımı süren park projesinde incelemede bulundu. Son durum hakkında bilgi alan Uzunlar, Süleymanpaşa’ya değer katacak projenin yaz bitmeden hizmete gireceğinin müjdesini verdi.